Lyon-Duchere - Drancy maçı öncesi rakamlar

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Lyon-Duchere ile Drancy, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 8 puanlı Lyon-Duchere 1. sırada bulunuyor, Drancy 1 puana sahip ve 18. sırada. Lyon-Duchere, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Drancy, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 242. İddaa'da Lyon-Duchere kazanır 1.80, berabere biter 2.80, Drancy kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lyon-Duchere son haftadaki Grenoble müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Drancy ise Olympique Lyon II karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Lyon-Duchere, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Drancy, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Drancy 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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