Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 8 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bugün Avrupa Elemeleri'nde 7, Afrika Elemeleri'nde ise 10 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
8 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup B
21.45 Kosova - İsveç
21.45 İsviçre - Slovenya
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup C
21.45 Beyaz Rusya - İskoçya
21.45 Yunanistan - Danimarka
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup I
21.45 İsrail - İtalya
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup L
21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları
21.45 Hırvatistan - Karadağ
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup A
19.00 Gine Bissau - Cibuti
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup D
22.00 Libya - Esvatini
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup E
16.00 Zambiya - Fas
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup G
16.00 Mozambik - Botsvana
19.00 Gine - Cezayir
19.00 Uganda - Somali
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup H
16.00 Ekvator Ginesi - Tunus
19.00 Malavi - Liberya
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup I
19.00 Madagaskar - Çad
22.00 Gana - Mali
UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri - Grup C
19.00 Estonya U21 - İzlanda U21
UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri - Grup D
18.00 Kazakistan U21 - İngiltere U21
UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri - Grup I
19.00 Belarus U21 - Avusturya U21
21.30 Galler U21 - Danimarka U21
LaLiga 2
21.30 Eibar - FC Andorra