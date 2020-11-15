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Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç hangi gün?

Macaristan Türkiye maçı için artık heyecan dorukta. Rusya'yı 3-2 mağlup ederek moral bulan A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi B grubu son maçında Macaristan'la karşılaşmaya hazırlanıyor. İşte büyük bir merakla beklenen Macaristan Türkiye mücadelesi ile ilgili önemli bilgiler..

Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç hangi gün?

Euro 2021 öncesi A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki son maçına çıkıyor. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan Türkiye maçı 18 Kasım Çarşamba günü saat 22:45'de oynanacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun

Macaristan: Gulacsi, Adam Lang, Attila Szalai, Attila Fiola, Willi Orban, Adam Nagy, Adam Szalai, Dominik Szoboszlai, Filip Holender, David Siger, Roland Sallai

TÜRKİYE PUAN DURUMU

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

1.Rusya - 8 puan

2. Macaristan - 7 puan (1maç eksik)

3. TÜRKİYE - 6 puan

4.Sırbistan - 2 puan (1maç eksik)

Milliler 8 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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