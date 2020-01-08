Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’ tanıtımlarıyla merak uyandırdı.
Kadrosunda ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizide büyük usta Macit Koper, mazisinde nice hikayeler barındıran, Adana’nın en iyi ciğercilerinden, fakir fukaranın dostu ‘Durdu Baba’ya hayat verecek. Durdu Baba aynı zamanda Ramo’nun sıra dışı yolcuğunda en gizemli rehberlerden biri olacak.
Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi 14 Ocak Salı saat 20.00’de Show TV’de seyirci ile buluşacak!
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