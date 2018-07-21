Fransa 2 gündür bir Cumhurbaşkanlığı çalışanına bağlı bir skandalla çalkalanıyor. Skandal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seyahatlerinin güvenlik organizasyonundan sorumlu olan özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla adlı kişinin, Le Monde gazetesinin ortaya çıkardığı görüntülerde 1 Mayıs gösterileri sırasında polis kaskı takmış vaziyette biri kadın iki göstericiyi darp ederken görünmesiyle başladı.
Cumhurbaşkanlığından ilk etapta 1 Mayıs günü istirahatta olan Benalla’nın gösterilerde gözlemci olarak bulunma talebinde bulunduğu ancak darp olayı nedeniyle kendisine uyarı verilerek, hakkında on beş gün açığa alma ve maaşından kesinti yapma cezası verildiği açıklaması geldi.
"Örnek Cumhuriyet" söylemleriyle sık sık ders verici bir tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın çevresindeki kişilerden biri olduğu anlaşılan Alexandre Benalla meselesi hakkındaki sessizliğini koruması ve gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınması, muhalefette yükselmeye başlayan tepkiler ve bir polis sendikasının "yetki gaspı" nedeniyle suç duyurusunda bulunmasıyla kriz giderek büyüdü. Savcılık soruşturma başlatırken, Macron ve ekibinin olaydan haberdar olmasına rağmen harekete ancak olay basına yansıyınca geçmiş olması hala tartışılıyor ve akıllara Benalla’nın neden bu kadar ayrıcalıklı olduğu sorusunu getiriyor.
On beş gün açığa alınan ve yetkileri düşürülen Benalla’nın 14 Temmuz etkinliklerinde, Fransa’nın önde gelen kadın siyasetçilerinden Simone Veil’in naaşının Pantheon’a taşınması ve son olarak dünya şampiyonu olan Fransa milli futbol takımının karşılanmasında görev alması, cezanın göstermelik olduğu şeklinde yorumlandı.
Adının çok sayıda şiddet olayına karıştığı öğrenilen Benalla’nın daha önce sosyalist bakanlardan Martine Aubry’nin koruması olduğu, Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg’un makam şoförüyken sebep olduğu bir kazadan kaçmaya yeltenmesi nedeniyle işine son verildiği, sonrasında Fransa Özel Güvenlikçiler Federasyonu’nu kurduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Macron’un kendisiyle seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Alexandre Benalla’ya çok güvendiği söyleniyor.
Benalla sonunda gözaltına alındı, Cumhurbaşkanlığı ise baskılar karşısında işine son verildiğini açıkladı. Ancak konu bir türlü gündemden düşmüyor. Şimdi de kendisine şoförlü araç ve lojman tahsis edilmiş olması tartışılıyor.
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