Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanlığını yapan ve Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Alexandre Benalla'nın kask takarak eylemcileri dövdüğü görüntüler şok etkisi yarattı.

Görüntülere tepki gösteren ve şok olan Fransız milletvekillerinin İçişleri Bakanından acil açıklama beklediği bildirilmiş, Meclis'in Yasalar Komisyonu Başkanı Yael Braun-Pivet, konu ile ilgili Soruşturma Komisyonu oluşturulacağını dile getirirken milletvekilleri de olayın açıklığa kavuşturulana dek Meclis çalışmalarına devam edilemeyeceğini söylemişti.

Konuyla alakalı açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb ise "Görüntüler polisimizin imajını zedeliyor" açıklamasında bulunmuş, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, olay ile ilgili yaptığı ilk açıklamada "Görülenler şok edici" demişti.

Öte yandan, Paris Başsavcılığının kamu otoritesine ait imge ve yetki gasp etme, kamu çalışanı olarak şiddet uygulama suçlarından dolayı önsoruşturma açtığı, İçişleri Bakanı Collomb'un ayrıca Ulusal Polis Genel Denetimi'nden soruşturma başlatmasını talep ettiği ve Polis Sendikası Genel İş Konfederasyonu VİGİ-CGT’nin Benalla'dan şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, polis kaskı takarak bir göstericiyi döverken çekilen görüntüleri ortaya çıkan korumasını kovduğu duyuruldu.

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