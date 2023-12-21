Madeleine West tacizcisini hapse attırdı: Adalete teslim edilmesi 40 yıl sürdü

Şu an 73 yaşında olan Peter Vincent White, biri o zamanki adı Melanie Ann Weston olan Avustralyalı oyuncu Madeleine West olmak üzere yedi çocuğa karşı işlediği 33 cinsel istismar suçunu kabul etti.

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Bir yandan oyunculuk yapmaya devam eden Madeleine West, bir yandan da sürekli okullara gidip küçük yaştaki çocukları cinsel tacizlere, onlara zarar verebilecek pedofillere karşı eğitmek için gönüllü olarak çalışıyor.

Suçları arasında 10 yaşından küçük bir çocuğa cinsel saldırı ve bir çocuğa da ağır “ahlaksızlık” içeren davranışlarda bulunmak olan Peter Vincent White, Avustralya Melbourne'de, şehre uzak bir kasabada birçok çocuğa yıllar boyunca büyük bir kâbus yaşattı.