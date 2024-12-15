Madonna yapay zekâyla oluşturulmuş Papa'lı fotoğraflarıyla tepki çekti

Bir sosyal medya kullanıcısı; "Bu son derece saygısız ve tuhaf. Ben Hristiyan bile değilim" derken; bir başkası, "Madonna'yı Papa ile birlikte tasvir etmek için yapay zekânın kullanılması, dijital sanatta etik ve saygı konusunda soruları gündeme getiriyor" ifadesini kullandı.