Judi Dench, artık onun için estetik ameliyat yaptırmanın çok geç olduğunu The Guardian'a verdiği yeni röportajında şaka yollu söyledi. Geçtiğimiz günlerde görme yeteneğinin tamamen bozulduğunu açıklayan 91 yaşındaki oyuncu, herhangi bir estetik operasyon geçirme niyetinde olup olmadığı sorulduğunda, "Artık yüz germe ameliyatı yaptırmak için çok geç. Her şey çöktü" dedi.

Oscar ödüllü oyuncuya uzun ömrünün sırrı sorulduğunda ise "Çoğunlukla şans" diye yanıt verdi.

"Ayrıca fırsatlara, sevgi dolu bir aileye ve iyi arkadaşlara ihtiyacınız var" diyen İngiliz oyuncu, "Kahkaha çok önemli. En azından benim için öyle. İyimser kalmak da öyle. Her zaman hayattaki olumlu yönlere bakın" diye ekledi.

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90'lı yaşlarında olmanın olumlu yanları olup olmadığı sorusuna Dench, "Kesinlikle yok" diye yanıt verdi.