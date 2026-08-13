Nick Reiner, babası, ünlü oyuncu ve yönetmen Rob Reiner ve annesi Michele Singer Reiner'ın Aralık 2025'te öldürülmesiyle ilgili olarak cinayet suçlamasıyla yargılanacak.

Los Angeles mahkeme jürisi, Nick Reiner hakkında geçen yıl açılan cinayet suçlamalarının yerine geçecek şekilde, iki adet birinci derece cinayet suçlamasıyla iddianame hazırladı. Nick Reiner şimdi bıçak kullanma suçuna ek olarak, pusu kurma şeklinde yeni bir özel suçlamayla da karşı karşıya.

Nick Reiner'ın cinayetleri pusu kurarak işlediğine dair iddianamenin dün açıklanmasının ardından sanık, suçsuz olduğunu savundu.

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Rob ve Michelle Reiner çifti, 14 Aralık'ta Brentwood'daki evlerinde bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. Çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick, o zamandan beri Los Anegeles'ta tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor. Cinayet davasının 15 Eylül'de görülmesi planlanıyor. Suçlu bulunması halinde Nick Reiner, ölüm cezası veya şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bölge savcılığının açıklamasına göre, ölüm cezasının istenip istenmeyeceğine henüz karar verilmedi.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, Reiner çiftinin, bıçakla aldığı çok sayıda kesici alet yarası nedeniyle olaydan sadece birkaç dakika sonra öldüğünü bildirmişti. Nick Reiner'ın bağımlılıkla mücadele ettiği ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

Reiner çifti ve çocukları

Çiftin Jake ve Romy Reiner adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.