Oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in günlük yaşamındaki dikkat çeken bir alışkanlığını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Korel, Ergenç'in yanından ayırmadığı çeşitli termoslarla görüldüğü bir videoyu yayımladı. Eşinin bu alışkanlığını esprili bir paylaşımla ele alan Korel, "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in; Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.