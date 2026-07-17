Bergüzar Korel: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz
Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç'in yanından ayırmadığı termoslarına esprili bir dille değindi
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 13:32 Güncelleme:
Oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in günlük yaşamındaki dikkat çeken bir alışkanlığını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Korel, Ergenç'in yanından ayırmadığı çeşitli termoslarla görüldüğü bir videoyu yayımladı. Eşinin bu alışkanlığını esprili bir paylaşımla ele alan Korel, "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in; Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.
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