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        Haberler Magazin Bergüzar Korel: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz

        Bergüzar Korel: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz

        Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç'in yanından ayırmadığı termoslarına esprili bir dille değindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz"

        Oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in günlük yaşamındaki dikkat çeken bir alışkanlığını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Korel, Ergenç'in yanından ayırmadığı çeşitli termoslarla görüldüğü bir videoyu yayımladı. Eşinin bu alışkanlığını esprili bir paylaşımla ele alan Korel, "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

        2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in; Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.

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        #Bergüzar Korel
        #Halit Ergenç
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