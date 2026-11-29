Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Türk Film Günleri' kapsamında konuştu. Güven, Türkiye'de çok büyük bir sinema kültürü olduğunu ve bunun üzerine inşa edilen 20 yıllık televizyon endüstrisi bulunduğunu söyledi. Güven, bu endüstrinin çok büyük başarı elde ettiğini, İstanbul’da, Antalya’da, Kapadokya'da çekilen bir dizinin 100'den fazla ülkede 1 milyara yakın insan tarafından takip edildiğini vurguladı.

"UZUN DİZİLER 10 YILDA ZİRVEYE ULAŞTI"

Güven, diğer ülkelerde olmayan uzun dizi çekebilme yeteneğine sahip olunduğunu ve son 10 yılda bunun zirveye ulaştığını söyleyerek, "O kadar çok üretim yaptık ki ister istemez bazı şeyler kendini tekrar etmeye de başladı. Şimdi bu formül mutlak doğru kabul ediliyor ve bu formülün aynen devam etmesini istiyor tüm endüstrimiz. Bunun için de tabii herkes elinden geleni yapıyor. Devlet destekleri de yakında açıklanacaktır. Devlet de bu işin devam etmesini istiyor. Çünkü bu formülün hala gidecek yolu olabilir. Ama diğer taraftan acaba bu formülün sonuna mı gelindi? Yenilikler yapma zamanı mı? İnovasyon zamanı mı? Bunu da konuşmak lazım. Bu gittiği yere kadar gitsin ama burada büyük, radikal değişikliklere de açık olmak gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"DİZİLERİN MALİYETİ YÜKSEK, KANALLARIN GELİRİ DÜŞÜK"

Dizilerin maliyetlerinin çok arttığını kaydeden Güven, "Maliyet diyelim ki 10 liraysa geliri 5 lira. En büyük problem bu. Matematiksel bir problem var. Diziler, maliyeti kadar gelir elde edemiyor. Diziler ne kar, ne zarar durumunda da değil; zarardalar şu anda. Dizilerin maliyetleri çok yüksek diyebiliriz ya da kanalların gelirleri çok düşük. İkisi de aynı şey zaten. Belki birileri 'Dizilerin maliyetleri yüksek değil, reklamların gelirleri düşük' de diyebilir. Aynı şeyden bahsediyoruz. Gelir gider dengesinde bir problem var. Gelir gider dengesinde problem olunca, yayıncı bu işten zarar etmeye başlayınca ne olacak? Dizi sayılarımız azalacak. Çok üretim yapan bir ülkeydik. Çok sayıda dizi yapıyorduk ve çok sayıda dizi ihraç ediyorduk. Şu anda çok sayıda dizi yapamıyoruz, yapamayacağız" dedi.

"ESKİSİ KADAR ÜRETİM YOK"

Güven, 2022-2023 döneminde 57 dizi-1072 bölüm çekildiğini, 2023-2024 döneminde bu sayının 53 dizi-1015 bölüm, 2024-2025 döneminde 44 dizi-860 bölüm, 2025-2026 döneminde ise bölüm sayısının 700'lere kadar düştüğünü söyledi. Güven, "Bunu televizyon seyrettiğinizde de görebilirsiniz. Çok fazla dizimiz yok artık. Bazıları da yayından kaldırılıyor. Eskisi kadar üretim yok, eskisi kadar set yok, eskisi kadar izin başvuruları yok. 'Biz dizi çekmek istiyoruz' diye valiliklere başvurular yapılıyor. Eskisi kadar çok yok bunlar. Setlerimiz azaldı, dizi yayınları azaldı. Giderek daha da azalacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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"YENİLİK YAPMA ZAMANI"

Güven, burada formül değiştirmek gerektiğini işaret ederek, "Devlet burada tabii ki desteğini yapacaktır ama günün sonunda yine eskiden olduğu gibi bizim yeni hikaye anlatım biçimleri bulmamız gerekiyor. Belki formülü değiştirmemiz gerekiyor. Benim bahsettiğim formül belki de miadını doldurdu. Yenilikler yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu bir fırsat da olabilir. Bazen böyle travmalar fırsata dönüşebilir. Çünkü potansiyelimiz çok yüksek. Bu yeniliği sadece biz yapabiliriz, başka bir ülke yapamaz. Bizim son 20 yılda oluşmuş çok büyük bir tecrübemiz var. Bunu devlet desteğiyle de yaşatabildiğimiz kadar yaşatırız ama diğer taraftan da bence yenilik yapma zamanı. Biraz risk alma zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

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"EFSANELER ÖLMEZ, ŞEKİL DEĞİŞTİRİR"

Birol Güven, sinemanın önemine vurgu yaparak, "Yenilikler sinemadan gelecektir. Dolayısıyla bizim asıl sahip çıkmamız gereken şey sinemadır. Sinema diziyi besler, dijital platformları besler. Daha iddialı bir şey söyleyeyim; sinema yoksa TikTok videosu bile çekemezsiniz. Çünkü oradaki videoları bile biz nasıl çekeceğimizi sinemadan öğrendik. Türkiye bir sinema ülkesi. Efsaneler ölmez, şekil değiştirir. Sinema da şekil değiştirecek. Sinema şekil değiştirince televizyon da şekil değiştirecek, dijital de şekil değiştirecek. Şekil değiştirmeye ancak sinemadan başlayabilirsiniz. Çünkü deneyler sadece sinemada yapılır. Bütün riskleri sinemacılar alır. O yüzden daha çok sinemaya döneceğiz, deney yapacağız, risk alacağız" dedi.

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Güven, dizilerin kriz yaşıyor olmasının Türkiye’nin tanıtımı konusunu etkilemeyeceğini söyleyerek, "Bunu büyük bir geminin dümenini çevirmesine benzetebilirsiniz. Yani geminin dümenini çok hızlı çevirirsiniz ama onun dönmesi çok uzun sürer. Burada da hala bence diziler şu anda günümüzde çok etkili Türkiye’nin tanıtımında. Ama yakın gelecekte bu etkiyi kaybedecek gibi gözüküyor. Zaten biz bunu daha önceden de tespit etmiştik. Son 1 yıldır 12 tane mini dizi üretti Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Go Türkiye kanalında yayımlanıyor. Bunlar 10 küsur milyar görüntülendi, 7 milyara yakın izlendi. Çok etkili oldu Türkiye'nin tanıtımında. Bu bitmez. Bizde bu kapasite, bu yapabilme yeteneği olduktan sonra, efsaneler ölmez, şekil değiştirir. Türk dizilerinin şekil değiştirmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

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"DİZİLERİMİZ ÇİN PAZARINA DA GİRECEK"

Güven, Çin'in önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Çin'de Türk dizileri şu anda yayınlanmıyor. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Çin'le çok yakın temas halindeyiz. İnşallah yakında bizim dizilerimiz Çin pazarına da girecek. Bu yıl, 2027 yılı itibarıyla Hong Kong’taki dizi marketlerine de katılacağız. Hem özel sektör hem de Bakanlık olarak Hong Kong üzerinden de direkt Çin’le de çok yakın temas halindeyiz. Çin’i çok önemsiyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz de çok iyi. Özellikle sinema tarafında çok iyiyiz Çin’le. Şanghay Film Festivali Türk sinemasına çok yakın. Her yıl Türk sinemasından çok güzel örnekler seçiyorlar. Biz de gidiyoruz oraya. Sinema tarafında hiçbir sorunumuz yok. Çinli sinemaseverler bizim sinemamızı çok seviyor. İnşallah yakında onlar bizim dizilerimizi de keşfedecekler. Zaten Çin pazarı bizim dizilerimizi keşfederse o çok büyük bir rahatlamaya da neden olacaktır. 1 milyar insandan bahsediyoruz. Bir gecede 2 milyara çıkabiliriz yani. Öyle bir potansiyelimiz var orada" dedi.

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Güven, Türkiye'yi tanıtan dizileri destekleyeceklerini kaydederek, "Bu tanıtım tabii ki müzelerimiz, güzel ören yerlerimiz olacağı gibi bunun içinde değer öncelikli, değerler öncelikli içeriklere de destek vereceğiz. Türkiye’nin müzelerini anlatan dizilere destek vereceğiz. Türkiye’deki misafirperverliği anlatanlara da destek vereceğiz. Komşuluğu anlatanlara da destek vereceğiz. Bizim kültürümüzü anlatan, yani sadece bizim Sultanahmet Meydanı’nda çekim yapılan değil, ayrıca da değerlerimizi anlatan dizilere destek vereceğiz" diye konuştu.

Güven, 2027 yılı sinema destekleri bütçesinin de yüzde 36 oranında artırdıklarını söyledi.