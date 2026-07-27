Carly Simon hayranlarını üzdü: Hem Parkinson'a hem kansere yakalandım

1970'li yıllara damgasını vurmuş, Grammy ve Oscar ödüllü dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı Carly Simon, hayranlarını üzen bir haber verdi. 83 yaşındaki sanatçı, kendisine Parkinson ve kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

'You're So Vain' şarkısıyla hatırlanan Simon, "Birçok insan bana yazarak, bu kadar uzun süredir sessiz kalmamın nedenini merak edip, nasıl olduğumu ve neler yaptığımı sordu. Doğrusu, Parkinson hastalığıyla yaşamayı öğreniyorum" diye söze başladı.

"Teşhisi anlamam, buna alışmam ve konu hakkında kamuoyuna ne kadar konuşmak istediğime karar vermem biraz zaman aldı" diyen sanatçı, "Parkinson hastalığı herkeste farklıdır ve tahmin edilemez olabilir" ifadesini kullandı.

"Bazı günler o kadar yorgun oluyorum ki, günü hiç başlatamıyorum. Bazı günler ise hareket etmek, düşünmek, çalışmak ve kendim gibi hissetmek için bana biraz daha alan sağlıyor" diyen Simon, People dergisine verdiği röportajda, Parkinson hastalığının belirtilerini ilk olarak ameliyat geçirdiğinde fark ettiğini anlattı.

REKLAM

"HAREKET KABİLİYETİM GİDEREK KÖTÜLEŞTİ"

"Sorunlar her iki dizimde ve bir kalçamda oluşan artritle başladı. Sonunda üç eklemimin de protezi takıldı; eskileri çıktı, yerine metal ve plastikten yapılmış narin parçalar yerleştirildi" diyen sanatçı, "Üç protez ameliyatından sonra, yürüme zorluğumun iyileşme sürecinin talihsiz ve oldukça ironik bir parçası olduğunu varsaydım. Ancak hareket kabiliyetim giderek kötüleşti. Alçak sandalyelerden ve derin kanepelerden, biri bana kolunu uzatmadan kalkmakta zorlanıyordum. Aşırı dolgun mobilyalar düşmanım haline geldi. Oturduğum anda, sanki sandalye tarafından yutulmuş gibi hissettim ve orada sonsuza dek kalacakmışım gibi geldi. Tıpkı misafirliğinin süresini fazlasıyla aşmış bir konuk gibi" şeklinde konuştu.

Simon, zaman zaman önemli ölçüde yardım almadan hiç yürüyemediği dönemlerle karşılaştığını söyledi. Ailesi de bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Sonunda sanatçıya Parkinson teşhisi konuldu.

"HALK ARASINDA GÖRÜNMEKTEN ÇEKİNDİM"

Parkinson hastalığının kesin bir tedavisi olmamasına rağmen, belirtilerini kontrol altına almak için kısa süre sonra tedaviye başladı. Belirtiler genellikle titreme, kas sertliği ve hareketlerde yavaşlamayı içeriyor.

Simon aynı zamanda yüzünde 'bazal hücreli karsinom' olduğunu öğrendi. Bazal hücreli karsinom, tüm cilt kanserlerinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan en yaygın cilt kanseri türü olarak biliniyor.

Kanserli dokuyu aldıran Simon, bu işlemin yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söyleyerek, "Ameliyat görünüşümü etkiledi ve halk arasında görünmekten daha çok çekinmeme neden oldu" dedi.

Simon, 1997 yılında meme kanserini de atlatmıştı. Çift taraflı mastektomi (her iki memenin cerrahi olarak alınması) ameliyatı olan sanatçı aynı zamanda kemoterapi de geçirmişti.