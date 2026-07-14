Çocukları Maddox ve Zahara, Brad Pitt'e karşı gazeteye ilan verdi

Brad Pitt'in iki çocuğu, babalarından tamamen kopmak için sona yaklaştı. Ünlü oyuncunun, Angelina Jolie ile birlikteliğinde evlat edindiği kızı Zahara ve oğlu Maddox, soyadlarından 'Pitt'i çıkarmak istediklerini açıklayan ilanlarını gazetede yayımladı. İlanların her ikisi de haziran ve temmuz aylarında Los Angeles Daily Journal'da yer aldı.

Zahara'nın verdiği gazete ilanında, "Dilekçe sahibi Zahara Marley Jolie-Pitt, bu mahkemeye isminin şu şekilde değiştirilmesi için bir dilekçe sundu: Zahara Marley Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie olarak değiştirilsin" ifadesi yer aldı.

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Maddox'un ilanında ise şöyle yazıyordu: Dilekçe sahibi Maddox Chivan Jolie-Pitt, bu mahkemeye isminin şu şekilde değiştirilmesi için bir dilekçe sundu: Maddox Chivan Jolie-Pitt'in adı Maddox Chivan Jolie olarak değiştirilsin.

Soyadı değişikliği için Zahara'nın duruşması 28 Eylül'de, Maddox'un duruşması ise 14 Eylül'de yapılacak.

İLAN VERMEK YASAL ZORUNLULUK

ABD'nin California eyaletinde, yasal olarak isim değiştirmek isteyenlerin, mahkeme tarihinden önce dört hafta boyunca bir gazetede isim değişikliği talebini içeren bir belge yayımlamaları gerekiyor.

Bu ilan, Zahara'nın yeni adının Zahara Marley Jolie olmasını talep eden dilekçeyi mahkemeye sunmasından bir ay sonra gerçekleşti. Maddox ise soyadı değişikliği dilekçesini mayıs ayı sonunda mahkemeye iletmişti.

Zahara, üç yıl önce Spelman Koleji'nde bir kız öğrenci derneğine katıldığında soyadını kamuoyuna açıklamış, kendini Zahara Marley Jolie olarak takdim etmişti.

Jolie ve Pitt'in diğer çocukları Shiloh ve Vivienne de Pitt soyadını bıraktı. Pax'in Pitt soyadını bırakıp bırakmadığı ise bilinmiyor. Ancak Pax, daha önce babasını 'dünya çapında bir pislik' olarak nitelendiren ve küçük kardeşlerini 'korkudan titretmekle' suçlayan sosyal medya açıklaması yapmıştı.

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BRAD PITT VE ÇOCUKLARININ DÜZELMEYEN İLİŞKİSİ

Doğum adı Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olan Shiloh, geçen yıl 18 yaşına girdikten kısa bir süre sonra yasal olarak adını Shiloh Jolie olarak değiştirmişti. O dönemde Shiloh'nın avukatı Peter Levine, müvekkilinin acı verici olayların ardından bağımsız ve önemli bir karar aldığını söylemişti.

Mayıs 2024'te, Broadway müzikali 'The Outsiders'ın oyun broşüründe Vivienne'in adı da Vivienne Jolie-Pitt değil, Vivienne Jolie olarak geçmişti.

Pitt'in annesi Jane Etta Pitt'in geçen yıl 84 yaşında vefat etmesiyle aile içindeki ayrılık bir kez daha gündeme gelmişti. O dönemde kaynaklar, Pitt'in annesinin yaklaşık dokuz yıldır torunlarıyla görüşmesinin engellendiğini ve daha önce hiç konuşma fırsatı bulamadıklarını açıklamıştı. Bazı kaynaklar, Angelina Jolie'nin, çocukları babalarından, kendi büyükanne ve büyükbabalarından uzak tuttuğunu iddia etmişti.

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Jolie'ye yakın kaynaklar ise Pitt'in mağdur rolü oynadığını, çocuklarıyla arasındaki bozuk ilişkinin, onlara nasıl davrandığının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia etmişti.

2005 yapımı 'Bay ve Bayan Smith' (Mr. and Mrs. Smith) filminin setinde tanışan Pitt ve Jolie, uzun süreli ilişkileri boyunca Hollywood'un en gözde çifti olarak görüldü. Ağustos 2014'te Fransa'nın güneyinde gizli bir törenle evlenen ikili, ilişkileri boyunca üç biyolojik çocuk sahibi oldu. 2006'da kızları Shiloh, 2008'de de ikizleri Vivienne ve Knox dünyaya geldi.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ilişkisine başlamadan önce Maddox'u evlat edinmişti, Pitt daha sonra Maddox'u nüfusuna geçirdi. Çift, birlikte Zahara ve Pax'i evlat edindi.

ÖZEL UÇAKTAKİ KAVGA AYRILIK GETİRDİ

2016'da, çiftin altı çocuğuyla birlikte özel bir uçakta oldukları sırada aralarında fiziksel bir tartışma çıktığı iddiasının ardından, ilişkileri olaylı bir şekilde sona erdi, Jolie boşanma davası açtı.

Jolie daha sonra, uçaktaki tartışma sırasında alkollü olan Pitt'in çocuklardan birini boğduğunu ve diğerinin yüzüne vurduğunu, bu durumun kendisini ve çocukları rehine gibi hissettirdiğini, saatlerce bir battaniyenin altında korku içinde saklanmalarına neden olduğunu iddia etmişti. Pitt ise bu iddiaların gerçek dışı olduğunu savunmuştu.

AŞK HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Ayrıldıklarından beri, iki Hollywood yıldızı, çocuklarının velayeti ve bir zamanlar birlikte sahip oldukları şarap imalathanesi konusunda Hollywood tarihinin en çok ses getiren hukuk savaşlarından birine girdi.

Ayrılık sonrası Pitt aşk hayatında yeni bir sayfa açtı ve son birkaç yıldır mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birliktelik yaşıyor. Jolie ise bugüne dek herhangi bir isimle görüntü vermedi.