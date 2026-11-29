Dünyaca ünlü İtalyan sinema yıldız Monica Bellucci, Sam Mendes'in yönettiği 'Spectre' filminde bir Bond kızını canlandıran en yaşlı kadın olarak James Bond tarihinde bir ilke imza attığında 50 yaşındaydı. Ancak bu film, Hollywood'da bir seks sembolü olarak kariyerinin sonunu işaret etmek yerine, son yıllarda kariyerinde yeniden yükselişe geçen Bellucci için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Marakeş Film Festivali'nde düzenlenen ustalık sınıfı buluşmasında Bellucci, Mendes'in gerçekten olgun bir kadın göstermek istediğini ve bunun harika bir fikir olduğunu düşündüğünü söyledi. "Bana, 'Bak, şaşırtıcı, biraz devrimci olacak güçlü ve sıra dışı bir rolüm var' dedi" diye anlatan Belluci, "50 yaşındaydım ve daha önce hiç 50 yaşında bir Bond kadını görmemiştim. Bu yüzden sanırım şimdiye kadar gördüğümüz en yaşlı James Bond kadını, hanımefendisi veya kızı benim" dedi.

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Sonuç olarak, 'Spectre' ve Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın 'On the Milky Road' filmi, Belluci'nin hayatında çok önemli bir dönüm noktası oldu. Oyuncu, "Birdenbire iki çok güçlü rolüm oldu. Bu iki film, bir oyuncu için kolay olmayan 50 yaşına girme sürecini atlatmama yardımcı oldu" dedi.

Çalışmaları büyük ölçüde Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Gaspar Noé ve David Lynch gibi ünlü erkek yönetmenlerden etkilenen Bellucci, son yıllarda daha fazla kadın yönetmenle çalışmaktan keyif aldığını da belirtti. Cannes ödüllü 'The Wonders' filmiyle Alice Rohrwacher'ı, 'The Private Lives of Pippa Lee' filmiyle Rebecca Miller'ı, 'The Man Who Sold His Skin' filmiyle Kaouther Ben Hania'yı ve bu yılki Cannes'da yarışan 'Birthday Girl2 filmiyle Léa Mysius'u örnek gösterdi.

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“Gençliğimde bugünkü kadar çok kadın yönetmen yoktu. Bu kadar çok kadın yönetmen, senarist ve hatta sette teknik ekip üyesi görmek, bu kadar çok kadının olması yeni bir şey. Tamamen yeni bir şeye tanık oluyoruz” dedi.

Bellucci, yaşlandıkça kendisine sunulan rollerin de geliştiğini ve bu sayede kariyerinin başlarında erişemediği yönlerini keşfetme fırsatı bulduğunu söyledi. Oyuncu, "Vücudumuz bizim çalışma aracımızdır. Dolayısıyla araç değişir ve buna bağlı olarak roller de değişir. Bu, kendimizi ifade eden başka bir yönümüzdür. Yaşlandıkça deneyim de kazanırız ve hayat hikayesini anlatmanın başka bir yolunu buluruz" dedi.

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“40'lı, 50'li ve 60'lı yıllarda, 40 yaş üstü bir kadının, çok yetenekli ve her şeye sahip olsa bile, kariyer yapması çok zordu. Ama bugün bu değişti” diyen Belluci, yaşlandıkça etkileyici roller oynamaya devam eden kadınlar için yolu açan oyuncular olarak Susan Sarandon, Judi Dench, Jamie Lee Curtis ve Meryl Streep'i örnek gösterdi. “Kesinlikle korkusuz olan muhteşem aktrisler var” diyerek Streep'i özellikle vurgulayan Belluci, “O çok korkusuz ve inanılmaz. Bu anlamda özgür olan birçok aktris var" dedi.

Oyuncu, konuşmasının bir bölümünde, “Bir rol oynarken, eğer çıplaklık o rolün bir parçasıysa, bu sadece bir çalışma aracıdır. Kendinizi ifşa etme yolu değildir. Aslında, rolü canlandıran bir kostüm gibidir” ifadesini kullandı.