Alina Boz'dan karnı burnunda poz
İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan oyuncu Alina Boz'dan yeni hamilelik pozu geldi
Giriş: 29 Kasım 2026 - 15:09 Güncelleme:
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2 Aralık 2023'te evlenen oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haberle gündeme gelmişti.
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Ağustos ayında sürpriz bir paylaşıma imza atan ikili, düzenledikleri cinsiyet partisiyle bir kız bebeklerinin olacağını duyurmuştu.
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Ünlü çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.