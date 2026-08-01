Berfu Yenenler: İzlerini ömür boyu taşıyacağım

"YAŞADIĞIM EN ZOR DÖNEMLERDEN BİRİYDİ"

Yenenler, yaşadığı acıyı ve hislerini şu ifadelerle paylaştı: Temmuz tam olarak böyleydi. Yaşadığım en zor dönemlerden biriydi, her zaman vardır bir hayır diyerek yaralarımızı sarıp ağustosa attık kendimizi. Benimle aynı acıyı yaşayıp hikayesini paylaşan, bana çiçekler gönderen, güzel mesajlarıyla hayatımı aydınlatan herkese ne kadar teşekkür etsem az.