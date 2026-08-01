Berfu Yenenler: İzlerini ömür boyu taşıyacağım
Berfu Yenenler, 12 haftalık hamileliğinin sona ermesinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Yenenler, "Yaralarımın izlerini ömür boyu taşıyacağım ama açacak yeni çiçekler için de heyecanlıyım" dedi
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile 2019 yılında hayatını birleştiren, Kuzey ve Mete adında iki çocuk annesi olan 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler, 21 Temmuz'da 12 haftalık gebeliğinin sona erdiğini duyurmuştu.
Yenenler, yaşadığı zorlu süreci "Hamileydim fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım" sözleriyle dile getirmişti.
Ünlü isim, kaybettiği bebeğinin ultrason görüntülerinin de yer aldığı duygusal bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
"YAŞADIĞIM EN ZOR DÖNEMLERDEN BİRİYDİ"
Yenenler, yaşadığı acıyı ve hislerini şu ifadelerle paylaştı: Temmuz tam olarak böyleydi. Yaşadığım en zor dönemlerden biriydi, her zaman vardır bir hayır diyerek yaralarımızı sarıp ağustosa attık kendimizi. Benimle aynı acıyı yaşayıp hikayesini paylaşan, bana çiçekler gönderen, güzel mesajlarıyla hayatımı aydınlatan herkese ne kadar teşekkür etsem az.
"YARALARIMIN İZLERİNİ TAŞIYIP HATIRLAYACAĞIM"
Geleceğe umutla baktığını belirten Yenenler, "Bazen de hayat böyle, bazen de yaralandığımız yerden çiçekler açar. Yaralarımın izlerini ömür boyu taşıyıp hatırlayacağım ama açacak yeni çiçekler için de heyecanlıyım. Ağustos öyle bir güzel gel ki..." diyerek, paylaşımını noktaladı.
Yenenler, daha önce katıldığı bir programda, "Üçüncü çocuğu düşünmeye başladık. 29 yaşındayım, bu sene 30 olacağım, gücüm var. İkisi de okula başladı. Üçüncü çocuk için şimdi güzel vakitler olabilir" demişti.