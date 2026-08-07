"KIZIMIN MÜZİĞE YETENEĞİ VAR"

Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, kızı Ada Yağmur Bedavacı hakkında konuştu. Derya Bedavacı, kızının da kendisinin yolunda ilerlediğini söyleyerek, "Kızımın lisesi bitti, üniversitesi başlayacak. Konservatuvar okuyacak. Biz de sık sık onu ziyarete gideceğiz. Onunla birlikte gideceğiz ancak sonra biz eşimle döneceğiz. Çok yetenekli bir çocuğum var, müziğe de fazla yeteneği var. Ancak karar onun. Kendisi seçecek" dedi.