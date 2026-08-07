Derya Bedavacı: Kızım üniversiteye gidecek
Şarkıcı Derya Bedavacı, "Çok yetenekli bir çocuğum var" diyerek kızı Ada Yağmur Bedavacı'nın da kendisinin izinden giderek üniversitede konservatuvar okuyacağını açıkladı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Bedavacı ile Özcan Deniz, İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da sevenleriyle bir araya geldi.
"ŞARKILAR BİRLİKTE SÖYLENİNCE DEĞERLİ"
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bedavacı, "Çok büyük bir kalabalık ile buluşacağız. Festival tadında bir gece olacak. Aramızdaki bağ kuvvetleniyor, bizim şarkımızda hissedilen şeyler bu konserler ile pekiştiriliyor. Şarkılar birlikte söylenince değerli" ifadelerini kullandı.
"KIZIMIN MÜZİĞE YETENEĞİ VAR"
Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, kızı Ada Yağmur Bedavacı hakkında konuştu. Derya Bedavacı, kızının da kendisinin yolunda ilerlediğini söyleyerek, "Kızımın lisesi bitti, üniversitesi başlayacak. Konservatuvar okuyacak. Biz de sık sık onu ziyarete gideceğiz. Onunla birlikte gideceğiz ancak sonra biz eşimle döneceğiz. Çok yetenekli bir çocuğum var, müziğe de fazla yeteneği var. Ancak karar onun. Kendisi seçecek" dedi.
"ŞARKI İYİYSE YÜRÜYOR"
Sosyal medyanın müzik sektöründeki etkisine de değinen Bedavacı, "Sosyal medyanın iyi olduğu bu dönemde şarkı iyiyse yürüyor. Çok beğendiğimiz bir şarkı bazen tutmayabiliyor ama sosyal medyanın böyle etkisi varken iyi şarkı her zaman tutar" diye konuştu.