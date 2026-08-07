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        Haberler Magazin Faruk Peker: Evimde taciz ve tehdit ediliyorum

        Faruk Peker: Evimde taciz ve tehdit ediliyorum

        Bir dönemin ünlü oyuncularından Faruk Peker, Muğla Köyceğiz'deki dağ köyünde komşuları ve misafirleri tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Yatak odasına yakın bir mesafede gürültü yapıldığını ve uyarılara rağmen hedef alındığını belirten Peker, evine kamera kurarak olayı yargıya taşımaya hazırlandığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Müjde Ar ile birlikte rol aldığı 1982 yapımı 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir dağ köyünde sürdürdüğü sakin yaşamında zor günler geçiriyor.

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        Yan komşusu ve eve gelen misafirler tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini belirten 70 yaşındaki oyuncu, yaşadığı taciz ve tehdit olaylarını kendi YouTube kanalında yayınladığı video ile kamuoyuna duyurdu.

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        "KONUŞTUKLARI HER ŞEY YATAK ODAMDA YANKILANIYOR"

        Yan komşusu olan 75 yaşındaki kadın, yanında yaşayan 2 kişi ve eve gelen misafirlerin sınır tanımadığını ifade eden Peker, olayın gece saat 23.30 sıralarında gerçekleştiğini aktardı. Yatak odasına yalnızca 3,5 metre mesafede masa kurularak alkol alındığını ve yüksek sesle maç izlendiğini belirten Peker, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: Benim sınırımın yarım metre ötesine gölge diye masa koymuşlar. Konuştukları her şey yatak odamın ortasında yankılanıyor, uyuyamıyorum. Başka yerde oturmalarını rica ettiğimde ise olumsuz yanıt aldım.

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        BU OLAY İLK DEĞİL

        Tartışmanın büyümesi üzerine misafirlerden birinin kendisini açıkça tehdit ettiğini öne süren Peker, şahsın kendisine "Biz buradaki insanlara benzemeyiz, senin canını sıkarım. Biz ev sahibiyiz, sen kiracısın" ifadelerini kullandığını söyledi. Yaşananları "çirkin bir taciz" olarak nitelendiren Faruk Peker, bu durumun ilk olmadığını ve daha önce de benzer bir tehdit olayıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

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        EVİNE KAMERA SİSTEMİ YERLEŞTİRDİ

        Gelişmelerin ardından kendi güvenliğini sağlamak adına önlem aldığını belirten Peker, evinin çevresine kamera sistemleri yerleştirdiğini açıkladı. Yayınladığı videoyu hukuki süreç için bir "garantör" olarak nitelendiren oyuncu, bundan sonra yaşanacak her türlü olumsuzlukta kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek komşuluk ilişkilerinin artık tamamen bittiğini ifade etti.

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