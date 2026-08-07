BU OLAY İLK DEĞİL

Tartışmanın büyümesi üzerine misafirlerden birinin kendisini açıkça tehdit ettiğini öne süren Peker, şahsın kendisine "Biz buradaki insanlara benzemeyiz, senin canını sıkarım. Biz ev sahibiyiz, sen kiracısın" ifadelerini kullandığını söyledi. Yaşananları "çirkin bir taciz" olarak nitelendiren Faruk Peker, bu durumun ilk olmadığını ve daha önce de benzer bir tehdit olayıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.