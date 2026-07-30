İrem Helvacıoğlu: Doğru zamanda doğru kararı verdim
Nisan ayında Ural Kaspar ile 1,5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren İrem Helvacıoğlu, "Doğru zamanda doğru kararı verdim. O kararı doğru bir şekilde yönettim" dedi
Geçtiğimiz yıl kızı Sora'yı kucağına alan ve işletmeci Ural Kaspar ile 1,5 yıllık evliliğini nisan ayında noktalayan İrem Helvacıoğlu, katıldığı programda annelik deneyimi, boşanma süreci, yaşadığı kazalar ve ilişkilere bakışıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
"KENDİME AYIRACAK ZAMANIM ÇOK AZALDI"
Anne olduktan sonra hayatının değiştiğini anlatan İrem Helvacıoğlu, "Eski İrem'e özlem duyuyor muyum, yoksa kaldığım yerden devam mı ediyorum? Bilmiyorum. İçimde garip bir duygu var. Bebeğimle çok güzel vakit geçiriyorum ama kendime ayıracak zamanım çok azaldı. Sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyormuşum gibi hissediyorum" dedi.
"KENDİMİ İŞE VEREBİLECEĞİM BİR YERDE DEĞİLİM"
Annelikten sonra ekranlara dönmek isteyip istemediği sorusuna yanıt veren Helvacıoğlu, "Çok yapmak istiyorum ama aynı zamanda tamamen kendimi işe veririm diyebileceğim bir yerde değilim. Başka bir sorumluluğum var. Çocuğum gerçekten gözümün içine bakıyor; şu anda dünyası benim. Zaman çok hızlı ilerliyor, onunla vakit geçirdiğim anların tadını çıkarmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"DÜNYA YANSA UMURUMDA OLMAZ"
Çocuğunu kucağına aldıktan sonra hayata bakış açısının tamamen değiştiğini belirten Helvacıoğlu, "Çocuktan sonra şöyle şeyler oluyor: 'Bana ne, dünyada ne oluyorsa olsun...' Şu anda benim bu duyguları yaşayabilecek ya da bunlara üzülebilecek bir durumum yok. Bunları kendimden uzak tutmam gerekiyor çünkü çocuğumu emziriyorum ve bu duyguları ona aktarmak istemiyorum. Biraz cahil kalmam gerekiyor. Dünya yansa şu anda umurumda olmaz. Çünkü çocuğumu korumam gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
"NAZAR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Doğum yaptıktan kısa süre sonra geçirdiği kazalar hakkında konuşan Helvacıoğlu, "Yaşadıklarımın nazar olduğunu düşünmüyorum. Bence içimde yaşadığım bazı şeyler buna neden oldu. 'Negatif negatifi çeker' diye bir şey var ya, Aslında tam olarak öyle şeylerin yaşandığını düşünüyorum. Bazı insanlar 'Kırkı çıkmadan dışarı çıktın, işte başına geldi' demiş. kırk birinci gün de olabilirdi, ben evde de düşebilirdim" şeklinde konuştu.
"BOYNUMDA FITIK OLUŞTU"
Geçirdiği kazanın ardından yaşadığı sağlık sorunlarının ciddiyetini anlatan oyuncu, açıklamasını şöyle sürdürdü: Doktorum "Ayakların yere değmiş olsaydı boynunun kırılma ihtimali olabilirdi" dedi. Boynumda fıtık oluştu ama asıl problem ellerime giden sinirlerdeydi. Ben ellerimi hareket ettiremedim. Dokunamıyordum, ellerimi açıp kapatamıyordum.
"ARTIK GÜÇLÜ OLMAK İSTEMİYORDUM"
Babasıyla yaşadığı bir anıyı anlatan oyuncu, sürekli güçlü durmaya çalışmanın kendisini yorduğunu söyledi. Helvacıoğlu, "Hep güçlü olmak zorundayım diye düşünüyordum. Babam bana 'Sen çok güçlüsün, merak etme' dedi. O an ağlamaya başladım. Çünkü artık güçlü olmak istemiyordum. Bazen sadece yorulduğumu söylemek ve biraz sızlanmak istiyorum" diye konuştu.
"GELEN ELEŞTİRİLERİ HİÇ UMURSAMADIM"
Doğuma 84 kiloyla girdiğini söyleyen İrem Helvacıoğlu, hamilelik döneminde aldığı kilolar ve hakkında yapılan estetik yorumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncu, "Gelen eleştirileri hiç umursamadım. Sonra da 'Dolgu yaptırmış, dudağına dolgu yaptırmış, yanağına bir şey yaptırmış, alnına botoks yaptırmış' dediler. Hiç hamilelik şişmesi diye bir şey duymadınız mı? Benim vücudum ödem yapmaya çok yatkın" ifadelerini kullandı.
"O KARARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE YÖNETTİM"
Boşanma süreci hakkında da konuşan Helvacıoğlu, yaşadıklarını zamana yaydığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Doğru zamanda doğru kararı verdim. O kararı doğru bir şekilde yönettim. Arka arkaya çok fazla olay yaşanınca bazı şeylerin acısını gerektiği gibi yaşayamadım. Onu kapatıp devam etmem gerekiyordu. Annem, "İrem, gel kızına bak, çok ağlıyor" dediğinde, "Çok kötüyüm. Bu duyguyla onu alıp emzirmek istemiyorum" diyerek hüngür hüngür ağladım.
"BÜYÜK DERSLER ALDIM"
Yaşadığı deneyimlerin kendisine çok şey kattığını belirten oyuncu, "İyi ki yaşadım. Yaşadığım her şey bana çok şey öğretti. Beni bugünkü ben yapan, kendimi sevmeyi ve Öz değerimi bilmeyi öğreten olaylar yaşadım. Şu an kendimi çok seviyorum. Hayat bana aynı şeyleri tekrar tekrar gösterdi. Anlamayınca daha büyük dersler aldım. Çünkü hayatımdaki alma-verme dengesini çok bozmuşum. Hayat her zaman çok verenden alıyor" şeklinde konuştu.
"KENDİMİ İLİŞKİLERE KAPATMADIM"
'Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk olan oyuncu, "Kendini mutlu bir ilişki içinde görüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: Yakın zamanda değil ama tabii ki bunun biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü tek başıma olsaydım evet, ama şu an bir çocuğum var. Sorumluluğum altında olan bir bebek var. Onunla iletişime geçireceğim insanı çok iyi süzgeçten geçirmem lazım. O yüzden bunun için önümüzde uzun bir zaman var. Yine de kendimi ilişkilere kapatmadım.
2024 yılında evlenen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 17 Nisan 2026'da tek celsede boşanmıştı. Helvacıoğlu'nun, nafaka ve tazminat talep etmeme şartıyla kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto