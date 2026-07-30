"KENDİMİ İLİŞKİLERE KAPATMADIM"

'Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk olan oyuncu, "Kendini mutlu bir ilişki içinde görüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: Yakın zamanda değil ama tabii ki bunun biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü tek başıma olsaydım evet, ama şu an bir çocuğum var. Sorumluluğum altında olan bir bebek var. Onunla iletişime geçireceğim insanı çok iyi süzgeçten geçirmem lazım. O yüzden bunun için önümüzde uzun bir zaman var. Yine de kendimi ilişkilere kapatmadım.