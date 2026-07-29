Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten evlilik yıl dönümü kutlaması
Şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 12'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
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2014 yılında Los Angeles'ta evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat, birlikteliklerinde 12 yılı geride bıraktı.
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İkili, sosyal medya hesaplarından yıl dönümleri için romantik paylaşımlarda bulundu.
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Kenan Doğulu, daha önce eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları yayımladı.