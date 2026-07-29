Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten evlilik yıl dönümü kutlaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına değinen Çelik, "Burada esas olan Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Şimdi ince işçilik aşamasındayız. Yasal çerçeveyi inşallah Meclis tatile girme... Daha Fazla Göster AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına değinen Çelik, "Burada esas olan Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Şimdi ince işçilik aşamasındayız. Yasal çerçeveyi inşallah Meclis tatile girmeden ortaya çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı Daha Az Göster