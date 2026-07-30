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        Haberler Dünyadan Michael Hitchcock filmin galasına pantolonsuz gitti

        Michael Hitchcock filmin galasına pantolonsuz gitti

        Michael Hitchcock, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'I Want Your Sex' filminin galasına külotla gidince basının ilgi odağı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Michael Hitchcock, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'I Want Your Sex' filminin Los Angeles galası için ilginç bir kıyafet seçti. Oyuncu, gömlek, kravat ve süveterin altına sadece külot giymeyi tercih etti.

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        Amerikan bayrağı baskılı külodu ve mavi çoraplarıyla basın mensuplarının karşısına geçen Hitchcock, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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        Gregg Araki'nin yönettiği ve başrollerini Olivia Wilde ile Cooper Hoffman'ın paylaştığı erotik komedi-gerilim filmi, cinsel ilham perisi olarak işe giren Elliot’un hikayesini konu ediyor.

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        Filmde Elliot, ünlü sanatçı Erika Tracy'nin yanında iş bulur. Erica onu ilham perisi olarak seçtiğinde fantezileri gerçek olur. Ancak Erika onu seks, takıntı, güç, ihanet ve cinayetle dolu bir dünyaya götürdüğünde çok geçmeden kendini bunalmış halde bulur.

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        #Michael Hitchcock
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