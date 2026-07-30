Michael Hitchcock filmin galasına pantolonsuz gitti

Filmde Elliot, ünlü sanatçı Erika Tracy'nin yanında iş bulur. Erica onu ilham perisi olarak seçtiğinde fantezileri gerçek olur. Ancak Erika onu seks, takıntı, güç, ihanet ve cinayetle dolu bir dünyaya götürdüğünde çok geçmeden kendini bunalmış halde bulur.