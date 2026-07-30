Michael Hitchcock filmin galasına pantolonsuz gitti
Michael Hitchcock, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'I Want Your Sex' filminin galasına külotla gidince basının ilgi odağı oldu
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:22 Güncelleme:
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Michael Hitchcock, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'I Want Your Sex' filminin Los Angeles galası için ilginç bir kıyafet seçti. Oyuncu, gömlek, kravat ve süveterin altına sadece külot giymeyi tercih etti.
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Amerikan bayrağı baskılı külodu ve mavi çoraplarıyla basın mensuplarının karşısına geçen Hitchcock, tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Gregg Araki'nin yönettiği ve başrollerini Olivia Wilde ile Cooper Hoffman'ın paylaştığı erotik komedi-gerilim filmi, cinsel ilham perisi olarak işe giren Elliot’un hikayesini konu ediyor.