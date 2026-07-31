Müge Boz ve Caner Erdeniz, çocuklarıyla Bodrum tatilinde
Müge Boz ile Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Gün boyunca çocuklarıyla ilgilenen çift, tatilin keyfini çıkardı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve iki çocuğuyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Boz, ailesiyle Cennet Koyu'nda bulunan bir otelin plajında objektiflere yansıdı.
Güne çocuklarıyla ilgilenerek başlayan 42 yaşındaki oyuncu, bir süre şezlongda kızı Vina'yla zaman geçirdi.
Sıcak havadan bunalan anne-kız, birlikte denizin keyfini çıkardı.
Sudan çıktıktan sonra Caner Erdeniz'in yanına dönen ikili, güneşlenerek dinlendi.
Kısa bir süre yalnız kalan Müge Boz, şezlongda uzanıp telefonuyla ilgilendi.
Bikinisini değiştirdikten sonra kızının ısrarına kayıtsız kalamayan oyuncu, daha sonra kendini bir kez daha serin sulara bıraktı.
Müge Boz, günün ilerleyen saatlerinde kumsalda kızı Vina'nın fotoğraflarını çekti.
Caner Erdeniz ise tek başına denize girip bir süre yüzdü.