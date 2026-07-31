Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Müge Boz ve Caner Erdeniz, çocuklarıyla Bodrum tatilinde

        Müge Boz ve Caner Erdeniz, çocuklarıyla Bodrum tatilinde

        Müge Boz ile Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Gün boyunca çocuklarıyla ilgilenen çift, tatilin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 07:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve iki çocuğuyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

        2

        Boz, ailesiyle Cennet Koyu'nda bulunan bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

        3

        Güne çocuklarıyla ilgilenerek başlayan 42 yaşındaki oyuncu, bir süre şezlongda kızı Vina'yla zaman geçirdi.

        4

        Sıcak havadan bunalan anne-kız, birlikte denizin keyfini çıkardı.

        5

        Sudan çıktıktan sonra Caner Erdeniz'in yanına dönen ikili, güneşlenerek dinlendi.

        6

        Kısa bir süre yalnız kalan Müge Boz, şezlongda uzanıp telefonuyla ilgilendi.

        7

        Bikinisini değiştirdikten sonra kızının ısrarına kayıtsız kalamayan oyuncu, daha sonra kendini bir kez daha serin sulara bıraktı.

        8

        Müge Boz, günün ilerleyen saatlerinde kumsalda kızı Vina'nın fotoğraflarını çekti.

        9

        Caner Erdeniz ise tek başına denize girip bir süre yüzdü.

        10

        Öte yandan 2019 yılında Barselona'da dünyaevine giren Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı, 2024'te ise oğulları Rika'yı kucaklarına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gala Gölü'nde yükselen sular hayvanlarda göçü başlattı

        Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu bölgesinde, Gala Gölü çevresinde geçtiğimiz haftada gerçekleşen yağışlarla yükselen sular sebebiyle adada otlayan büyükbaş hayvanlar, su kanalından geçirilerek Pamuklu yönüne nakledildi. (İHA)

        #müge boz
        #caner erdeniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün
        MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Dünyada kıdem tazminatı ne kadar?
        Dünyada kıdem tazminatı ne kadar?
        Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
        Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Dünyanın en sıra dışı 10 doğa olayı
        Dünyanın en sıra dışı 10 doğa olayı
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!