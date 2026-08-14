Naomi Campbell, Bozburun'da DJ setinin başına geçti
Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Bozburun'da gittiği bir mekânda DJ kabinine geçerek müzik çaldı
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
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Daha önce Bodrum için "İkinci evim" diyen İngiliz model Naomi Campbell, bu yaz rotayı Muğla'nın Marmaris ilçesine çevirdi.
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Campbell, mavi tur kapsamında teknesiyle Bozburun açıklarına demir attı.
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Akşam saatlerinde Bozburun'daki bir mekana giden Campbell, arkadaş grubuyla yediği yemeğin ardından DJ setinin başına geçti.
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Performansıyla mekândaki tatilcilere müzik çalan ünlü modele hayranları da ilgi gösterdi.
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Sunucu Tanem Sivar, Campbell ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Naomi Camphell ve Zeynep annenin limonlu masa örtülerini bir araya getiren bir geceydi" notuyla paylaştı. Campbell, gecenin sonunda tekneyle mekândan ayrıldı.
Fotoğraflar: AA, AP, Instagram
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