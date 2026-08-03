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        Haberler Magazin Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, beyaz önlüğünü giydi

        Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, beyaz önlüğünü giydi

        Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in tıp eğitimi alan kızı Selin Gurdikyan, mesleğine ilk adımını attı. Beyaz önlük giyen kızının gurur dolu anlarını paylaşan Erberk, "Yolun açık olsun bebeğim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        1983 Türkiye Güzeli ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in, 1999 yılında evlendiği Ayk Gurdikyan ile olan evliliğinden aynı yıl Alin, Lara ve Selin adını verdikleri üçüzleri dünyaya geldi.

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        Üçüzlerden Selin Gurdikyan, annesinin izinden giderek 2022'de Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu ve ardından temmuz ayında Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

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        Güzellik yarışmalarındaki başarısının yanı sıra akademik kariyerine de odaklanan Selin Gurdikyan, 2023 yılında Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki (FIU) lisans eğitimini tamamlamıştı.

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        Tıp eğitimine devam eden Gurdikyan, geleceğin hekim adayı olarak düzenlenen White Coat Ceremony (Beyaz Önlük Giyme Töreni) ile meslek hayatına ilk adımını attı.

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        Neşe Erberk ise kızının bu mutlu gününe ait anları sosyal medya hesabında takipçileriyle buluşturdu.

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        <strong>"YOLUN AÇIK OLSUN BEBEĞİM"</strong>

        "YOLUN AÇIK OLSUN BEBEĞİM"

        Erberk, yaptığı paylaşıma ise "Biricik Selin'im, FIU White Coat Ceremony ile tıp eğitiminin ikinci dört yılına adım attı... Yolun açık olsun bebeğim" notunu düştü.

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        <strong>WHITE COAT CEREMONY NE DEMEK ?</strong>

        WHITE COAT CEREMONY NE DEMEK ?

        Türkçe karşılığı "Beyaz Önlük Töreni" olan White Coat Ceremony, tıp ve sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin birinci sınıfa başlarken ya da klinik eğitime geçerken beyaz önlüklerini giydikleri bir geçiş törenidir.

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