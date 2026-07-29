Ozan Güven'den 'Aşk-ı Memnu' itirafı: Zengin olduğu için istemedim!
'Aşk-ı Memnu'daki 'Behlül' rolünün Kıvanç Tatlıtuğ'dan önce kendisine teklif edildiğini söyleyen Ozan Güven, rolü neden geri çevirdiğini açıklayarak, "Zengin birini oynamak istemedim" dedi
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:47 Güncelleme:
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Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Dizi, ‘Behlül’ karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinde önemli bir yer edinmişti.
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Ozan Güven, diziyle ilgili bir itirafta bulundu. Güven, 'Behlül' rolünün Tatlıtuğ’dan önce kendisine teklif edildiğini söyledi.
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Ünlü oyuncu, "Aşk-ı Memnu’daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi. O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim. Tercihimi ‘Canım Ailem’ dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu" dedi.