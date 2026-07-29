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        Haberler Magazin Ozan Güven'den 'Aşk-ı Memnu' itirafı: Zengin olduğu için istemedim!

        Ozan Güven'den 'Aşk-ı Memnu' itirafı: Zengin olduğu için istemedim!

        'Aşk-ı Memnu'daki 'Behlül' rolünün Kıvanç Tatlıtuğ'dan önce kendisine teklif edildiğini söyleyen Ozan Güven, rolü neden geri çevirdiğini açıklayarak, "Zengin birini oynamak istemedim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Dizi, ‘Behlül’ karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinde önemli bir yer edinmişti.

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        Ozan Güven, diziyle ilgili bir itirafta bulundu. Güven, 'Behlül' rolünün Tatlıtuğ’dan önce kendisine teklif edildiğini söyledi.

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        Ünlü oyuncu, "Aşk-ı Memnu’daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi. O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim. Tercihimi ‘Canım Ailem’ dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu" dedi.

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        Ozan Güven, “Yüksek mertebeden bir şey söylemiyorum; yine zengin birini oynamak istemedim. Gelir düzeylerinin farklı olması beni ‘Canım Ailem’deki karakteri oynamaya itti” ifadelerini kullandı.

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