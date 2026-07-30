Selin Türkmen'in tatil rotası İtalya oldu
Tatil tercihini İtalya'dan yana kullanan Selin Türkmen, teknede çektirdiği pozları sosyal medya hesabında takipçileriyle buluşturdu
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 19:45 Güncelleme:
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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterini canlandıran oyuncu Selin Türkmen tatile çıktı.
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Türkmen, tatil için tercihini İtalya'dan yana kullandı.
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Güneşin ve denizin tadını çıkararak yorgunluk atan oyuncu, yeni sezon öncesinde bol bol enerji depoladı.