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        Haberler Magazin Selin Türkmen'in tatil rotası İtalya oldu

        Selin Türkmen'in tatil rotası İtalya oldu

        Tatil tercihini İtalya'dan yana kullanan Selin Türkmen, teknede çektirdiği pozları sosyal medya hesabında takipçileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 19:45 Güncelleme:
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterini canlandıran oyuncu Selin Türkmen tatile çıktı.

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        Türkmen, tatil için tercihini İtalya'dan yana kullandı.

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        Güneşin ve denizin tadını çıkararak yorgunluk atan oyuncu, yeni sezon öncesinde bol bol enerji depoladı.

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        Tatili boyunca keyifli anlar yaşayan Türkmen, bindiği teknede de sık sık objektif karşısına geçti.

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        Türkmen, o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        Fransa'daki Gironde orman yangınını uydudan görüntülendi  

        #Selin Türkmen
        #kızılcık şerbeti
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