Sıla Saraydemir, Miss World yolculuğu İçin Vietnam'a uçtu

"HEDEFİM DÜNYA"

Paylaşımında Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Sıla Saraydemir, şu ifadeleri kullandı: Şimdi sıra dünya sahnesinde... Hayalini kurduğum Miss World yolculuğu için Vietnam'a doğru yola çıkıyorum. Bugün yalnızca kendi hayallerimi değil; ülkemi, kültürümü ve güzel Türkiye'mi de kalbimde taşıyorum. Şimdi önümde çok özel bir yolculuk var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, ülkemi gururla ve en güzel şekilde temsil etmeye hazırım. Sizi çok seviyorum Türkiye'm. Kalbim sizinle, hedefim dünya. Türkiye'm, bu yolculuk senin için.