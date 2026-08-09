Sıla Saraydemir, Miss World yolculuğu İçin Vietnam'a uçtu
73'üncü Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil edecek olan Sıla Saraydemir, "Hedefim dünya" diyerek Miss World heyecanı için Vietnam'a yola çıktı
Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, 73'üncü Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Türkiye adına yarışmak üzere Vietnam'a gitti.
İstanbul Havalimanı'nda elinde Türk bayrağı ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Saraydemir, heyecanını ve gururunu takipçileriyle paylaştı.
"HEDEFİM DÜNYA"
Paylaşımında Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Sıla Saraydemir, şu ifadeleri kullandı: Şimdi sıra dünya sahnesinde... Hayalini kurduğum Miss World yolculuğu için Vietnam'a doğru yola çıkıyorum. Bugün yalnızca kendi hayallerimi değil; ülkemi, kültürümü ve güzel Türkiye'mi de kalbimde taşıyorum. Şimdi önümde çok özel bir yolculuk var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, ülkemi gururla ve en güzel şekilde temsil etmeye hazırım. Sizi çok seviyorum Türkiye'm. Kalbim sizinle, hedefim dünya. Türkiye'm, bu yolculuk senin için.