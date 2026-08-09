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        Haberler Magazin Sıla Saraydemir, Miss World yolculuğu İçin Vietnam'a uçtu

        Sıla Saraydemir, Miss World yolculuğu İçin Vietnam'a uçtu

        73'üncü Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil edecek olan Sıla Saraydemir, "Hedefim dünya" diyerek Miss World heyecanı için Vietnam'a yola çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, 73'üncü Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Türkiye adına yarışmak üzere Vietnam'a gitti.

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        İstanbul Havalimanı'nda elinde Türk bayrağı ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Saraydemir, heyecanını ve gururunu takipçileriyle paylaştı.

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        "HEDEFİM DÜNYA"

        Paylaşımında Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Sıla Saraydemir, şu ifadeleri kullandı: Şimdi sıra dünya sahnesinde... Hayalini kurduğum Miss World yolculuğu için Vietnam'a doğru yola çıkıyorum. Bugün yalnızca kendi hayallerimi değil; ülkemi, kültürümü ve güzel Türkiye'mi de kalbimde taşıyorum. Şimdi önümde çok özel bir yolculuk var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, ülkemi gururla ve en güzel şekilde temsil etmeye hazırım. Sizi çok seviyorum Türkiye'm. Kalbim sizinle, hedefim dünya. Türkiye'm, bu yolculuk senin için.

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        22 yaşındaki Sıla Saraydemir, haziran ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Saraydemir'in boyu ise 1.80 metre.

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        Öte yandan Sıla Saraydemir, geçmiş yılların Türkiye güzelleri; Arzum Onan ve Azra Akın'a benzerliğiyle dikkat çekmişti.

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        #Sıla Saraydemir
        #Dünya Güzellik Yarışması
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