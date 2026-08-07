Zendaya ve Tom Holland, gizli bir düğün kutlaması düzenledi

AİLE ARASINDA DOĞAL KONSEPT

People dergisinin haberine göre çift; 4 Ağustos'ta İngiltere'nin Surrey bölgesinde yer alan, 370 dönümlük geniş bir arazideki özel bir mekânda aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir organizasyon düzenledi. Doğal bir konseptin benimsendiği kutlamada, Holland'ın kardeşleri Sam, Harry ve Paddy de hazır bulundu.