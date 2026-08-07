Zendaya ve Tom Holland, gizli bir düğün kutlaması düzenledi
Dünyaca ünlü oyuncular Zendaya ile Tom Holland'ın, gizlice evlendikleri iddialarının ardından bu kez aileleri ve yakın dostlarının katıldığı özel bir düğün kutlaması gerçekleştirdiği öne sürüldü
Spider-Man serisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Zendaya ve Tom Holland'ın, bu yılın başlarında gizlice evlendikleri iddia edilmişti.
SIR DÜĞÜNÜNÜN ADRESİ: İNGİLTERE
Marvel Sinematik Evreni'nin son filmi 'Spider-Man: Brand New Day'de yeniden birlikte kamera karşısına geçen Zendaya ile Tom Holland hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin, nikâhın ardından yakın çevreleriyle özel bir düğün partisi düzenlediği öne sürüldü.
AİLE ARASINDA DOĞAL KONSEPT
People dergisinin haberine göre çift; 4 Ağustos'ta İngiltere'nin Surrey bölgesinde yer alan, 370 dönümlük geniş bir arazideki özel bir mekânda aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir organizasyon düzenledi. Doğal bir konseptin benimsendiği kutlamada, Holland'ın kardeşleri Sam, Harry ve Paddy de hazır bulundu.
Kutlama için seçilen mekânın, Tom Holland'ın doğup büyüdüğü Kingston upon Thames bölgesine oldukça yakın bir konumda yer alması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.
Uzun süre yalnızca arkadaş olduklarını belirten çiftin ilişkisi, 2021 yılında birlikte görüntülenmeleriyle belgelenmişti. 2025 Altın Küre Ödülleri'nde Zendaya'nın parmağındaki yüzükle başlayan evlilik söylentileri, 2026 Oscar Töreni’nde taktığı alyansla iyice güçlenmişti.
Haziran ayında Esquire dergisine konuşan Tom Holland, internette dolaşan yapay zekâ üretimi sahte düğün fotoğraflarını yalanlarken "Akrabalarım kanmadı çünkü hepsi gerçek düğündeydi" ifadelerini kullanmasıyla da dikkat çekmişti.