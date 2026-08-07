Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zendaya ve Tom Holland, gizli bir düğün kutlaması düzenledi

        Zendaya ve Tom Holland, gizli bir düğün kutlaması düzenledi

        Dünyaca ünlü oyuncular Zendaya ile Tom Holland'ın, gizlice evlendikleri iddialarının ardından bu kez aileleri ve yakın dostlarının katıldığı özel bir düğün kutlaması gerçekleştirdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 19:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Spider-Man serisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Zendaya ve Tom Holland'ın, bu yılın başlarında gizlice evlendikleri iddia edilmişti.

        2

        SIR DÜĞÜNÜNÜN ADRESİ: İNGİLTERE

        Marvel Sinematik Evreni'nin son filmi 'Spider-Man: Brand New Day'de yeniden birlikte kamera karşısına geçen Zendaya ile Tom Holland hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin, nikâhın ardından yakın çevreleriyle özel bir düğün partisi düzenlediği öne sürüldü.

        3

        AİLE ARASINDA DOĞAL KONSEPT

        People dergisinin haberine göre çift; 4 Ağustos'ta İngiltere'nin Surrey bölgesinde yer alan, 370 dönümlük geniş bir arazideki özel bir mekânda aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir organizasyon düzenledi. Doğal bir konseptin benimsendiği kutlamada, Holland'ın kardeşleri Sam, Harry ve Paddy de hazır bulundu.

        4

        Kutlama için seçilen mekânın, Tom Holland'ın doğup büyüdüğü Kingston upon Thames bölgesine oldukça yakın bir konumda yer alması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

        5

        Uzun süre yalnızca arkadaş olduklarını belirten çiftin ilişkisi, 2021 yılında birlikte görüntülenmeleriyle belgelenmişti. 2025 Altın Küre Ödülleri'nde Zendaya'nın parmağındaki yüzükle başlayan evlilik söylentileri, 2026 Oscar Töreni’nde taktığı alyansla iyice güçlenmişti.

        6

        Haziran ayında Esquire dergisine konuşan Tom Holland, internette dolaşan yapay zekâ üretimi sahte düğün fotoğraflarını yalanlarken "Akrabalarım kanmadı çünkü hepsi gerçek düğündeydi" ifadelerini kullanmasıyla da dikkat çekmişti.

        7

        İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zendaya ise daha önce yaptığı bir açıklamada; kamuoyunun ilgisini anladığını ancak kişisel alanlarını korumak adına düğün ve ilişki detaylarını paylaşmayacaklarını ifade etmişti.i

        Fotoğraflar: Mega, Shutterstock, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zendaya
        #Tom Holland
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama