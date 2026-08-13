Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Karlie Kloss'un eşi Joshua Kushner, Bob Iger ile birlikte Los Angeles Lakers takımını satın aldı

        Karlie Kloss'un eşi Joshua Kushner, Bob Iger ile birlikte Los Angeles Lakers takımını satın aldı

        Victoria's Secret meleği Karlie Kloss'un eşi Joshua Kushner ile Walt Disney'in eski CEO'su Bob Iger, NBA takımı Los Angeles Lakers'ın yeni sahipleri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Basketbol takımı aldılar

        NBA takımı Los Angeles Lakers'ın iki yeni sahibi oldu: Joshua Kushner ve Bob Iger. Basketbol taraftarlarının gözdesi olan takım, NBA dünyasında rekor kıran bir fiyat olarak kabul edilen 12 milyar dolara satıldı. Joshua Kushner ve Bob Iger, Los Angeles Lakers, geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolara satın alan Mark Walter'dan satın aldı.

        Joshua Kushner, aslında ünlü Victoria's Secret meleği Karlie Kloss ile evli olmasıyla tanınıyor. 2012'den bu yana birlikte olan ve 2018'de evlenen çiftin beş yaşında Levi Joseph ve üç yaşında Elijah Jude adlarında oğulları, Eylül 2025'te dünyaya gelen ve adını açıklamadıkları bir de kızları var.

        Joshua Kushner, aynı zamanda Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in küçük kardeşi. Ancak Karlie Kloss bugüne dek Demokrat Partili olduğunu ve Trump karşıtlığını açık açık dile getirmekten çekinmedi.

        REKLAM

        Joshua Kushner, girişim sermayesi şirketi Thrive Capital'in kurucusu ve yönetici ortağı; aynı zamanda Oscar Health'in de kurucu ortaklarından biri.

        Kushner ile birlikte Los Angeles Lakers'ı satın alan Walt Disney'in eski CEO'su Bob Iger de Hollywood etkinliklerinin düzenli katılımcılarından biri. Bu görevi 2005-2020 ve 2022-2026 yılları arasında yürüttü.

        Joshua Kushner ve Bob Iger, NBA takımını satın aldıklarını duyururken şu açıklamayı yaptı: Ömür boyu NBA hayranı olarak, dünyanın en ikonik spor kulüplerinden biri olan Los Angeles Lakers'ın yöneticisi olma fırsatından dolayı derinden onur duyuyoruz. Jerry ve Jeanie Buss'ın liderliğine ve vizyonuna büyük saygı duyuyoruz. Uzun vadeli taahhüdümüz, bu temeli geliştirmek, en üst düzeyde rekabet etmek ve bu olağanüstü takıma, taraftarlarına ve Los Angeles şehrine hizmet etmektir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Joshua Kushner
        #Bob Iger
        #Karlie Kloss
        #Los Angeles Lakers
        #Basketbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
        Sitem etti
        Sitem etti
        Giresun'da kayıp anne ve 2 kızından acı haber!
        Giresun'da kayıp anne ve 2 kızından acı haber!
        13 kilo verdi
        13 kilo verdi
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Çanakkale'de kaybolan dalgıç aranıyor
        Çanakkale'de kaybolan dalgıç aranıyor
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Yeni bir tartışma yaratacak