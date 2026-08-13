Karlie Kloss'un eşi Joshua Kushner, Bob Iger ile birlikte Los Angeles Lakers takımını satın aldı

NBA takımı Los Angeles Lakers'ın iki yeni sahibi oldu: Joshua Kushner ve Bob Iger. Basketbol taraftarlarının gözdesi olan takım, NBA dünyasında rekor kıran bir fiyat olarak kabul edilen 12 milyar dolara satıldı. Joshua Kushner ve Bob Iger, Los Angeles Lakers, geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolara satın alan Mark Walter'dan satın aldı.

Joshua Kushner, aslında ünlü Victoria's Secret meleği Karlie Kloss ile evli olmasıyla tanınıyor. 2012'den bu yana birlikte olan ve 2018'de evlenen çiftin beş yaşında Levi Joseph ve üç yaşında Elijah Jude adlarında oğulları, Eylül 2025'te dünyaya gelen ve adını açıklamadıkları bir de kızları var.

Joshua Kushner, aynı zamanda Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in küçük kardeşi. Ancak Karlie Kloss bugüne dek Demokrat Partili olduğunu ve Trump karşıtlığını açık açık dile getirmekten çekinmedi.

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Joshua Kushner, girişim sermayesi şirketi Thrive Capital'in kurucusu ve yönetici ortağı; aynı zamanda Oscar Health'in de kurucu ortaklarından biri.

Kushner ile birlikte Los Angeles Lakers'ı satın alan Walt Disney'in eski CEO'su Bob Iger de Hollywood etkinliklerinin düzenli katılımcılarından biri. Bu görevi 2005-2020 ve 2022-2026 yılları arasında yürüttü.

Joshua Kushner ve Bob Iger, NBA takımını satın aldıklarını duyururken şu açıklamayı yaptı: Ömür boyu NBA hayranı olarak, dünyanın en ikonik spor kulüplerinden biri olan Los Angeles Lakers'ın yöneticisi olma fırsatından dolayı derinden onur duyuyoruz. Jerry ve Jeanie Buss'ın liderliğine ve vizyonuna büyük saygı duyuyoruz. Uzun vadeli taahhüdümüz, bu temeli geliştirmek, en üst düzeyde rekabet etmek ve bu olağanüstü takıma, taraftarlarına ve Los Angeles şehrine hizmet etmektir.