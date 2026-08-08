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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül, Karpuz Festivali'nde sahne aldı

        Mahsun Kırmızıgül, Karpuz Festivali'nde sahne aldı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Karpuz Festivali kapsamında Mahsun Kırmızıgül konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 13:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kırmızıgül, Karpuz Festivali'nde sahne aldı

        Festival alanında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Mahsun Kırmızıgül, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirdi.

        Katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, cep telefonlarının ışıklarıyla festival alanında renkli görüntüler oluştu.

        Festival etkinlikleri, çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla devam edecek.

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        #Mahsun Kırmızıgül
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