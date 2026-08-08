Mahsun Kırmızıgül, Karpuz Festivali'nde sahne aldı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Karpuz Festivali kapsamında Mahsun Kırmızıgül konser verdi
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 13:06 Güncelleme:
Festival alanında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Mahsun Kırmızıgül, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirdi.
Katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, cep telefonlarının ışıklarıyla festival alanında renkli görüntüler oluştu.
Festival etkinlikleri, çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla devam edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ