Müge Boz ve Caner Erdeniz'in tatili sürüyor
Müge Boz ile Caner Erdeniz, oğulları Rika ile Bodrum'da tatilin keyfini sürdü. Çift, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 07:41 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2019 yılında Barselona'da dünyaevine giren Müge Boz ile eski milli basketbolcu eşi Caner Erdeniz, Bodrum tatillerine hız kesmeden devam ediyor.
Çift, önceki gün 2024 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Rika ile birlikte Cennet Koyu’nda konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.
Müge Boz ve Caner Erdeniz, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ