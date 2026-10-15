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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ta her şey altüst oluyor!

        'Muhtemel Aşk'ta her şey altüst oluyor!

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk'ta her şey altüst oluyor!

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk'ın 18'inci bölümünde; Tolga ve Özlem’in düğünü, Ali’nin Tolga’ya babası olduğunu açıklamasıyla beklenmedik bir krize dönüşür. Ancak asıl şok, Tolga’nın daha önce yaptırdığı babalık testiyle yeni sonuç arasındaki çelişkiyi fark etmesiyle yaşanır. Test sonuçlarının değiştirildiğini düşünen Tolga, Kadir’i suçlar. Defne ise sevdiği adama güvenerek gerçeğin peşine düşer. Ancak Cemal’in Kadir’i hedef alan ifadesi ve ortaya çıkan görüntüler, dengeleri altüst eder. Kadir’in suçsuz olduğuna inanan Defne, bu kez onun kendisinden sakladığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Defne, Kadir’in suçsuzluğuna inanırken sevdiği adamın sakladığı gerçek, bildiği her şeyi değiştirir.

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        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #muhtemel aşk
        #show tv
        #dizi
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