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        Haberler Dünyadan Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        'Once' filmiyle Oscar kazanan İrlandalı müzisyen Glen Hansard, motosiklet kazası geçirdi. Hansard, 56 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        2007 yapımı 'Once' filmiyle Oscar ödülü kazanan İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Glen Hansard, dün sabah Dublin'in banliyölerinde meydana gelen bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen 56 yaşındaydı.

        İrlanda polisi, sanatçının olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Menajerinin yaptığı açıklamada, Hansard'ın ölümünün ailesi üzerinde şok etkisi yarattığı belirtildi.

        Ölüm haberi, Bruce Springsteen de dahil olmak üzere birçok müzisyeni de sarstı. Springsteen, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Harika bir müzisyeni, iyi bir arkadaşı, cömert ve nazik bir insanı kaybetmekten dolayı çok üzgünüm" dedi.

        Hansard, kariyerine Dublin sokaklarında sokak müzisyeni olarak başladı. Daha sonra oyunculuk ve müzik kariyerini bir arada yürüttü. 1991 yapımı gişe rekorları kıran 'The Commitments' filminde Dublinli bir soul grubunun üyesini canlandırdı. 2008'de, rol arkadaşı Markéta Irglová ile birlikte 'Once' adlı bağımsız müzikal için yazdığı 'Falling Slowly' şarkısıyla Oscar kazandı.

        İki müzisyenin yaşadığı zorlukları anlatan bir aşk hikayesi olan 'Once', daha sonra yine Hansard ve Irglová'nın şarkılarıyla Broadway sahnesine uyarlandı. 2012'de En İyi Müzikal de dahil olmak üzere sekiz Tony Ödülü kazandı.

        Hansard, uzun yıllar The Frames adlı rock grubunun solistiydi, Irglová ile birlikte The Swell Season adlı rock ikilisini oluşturdu. 2016'da En İyi Folk Albümü dalında Grammy'ye aday gösterilen 'Didn't He Ramble' dahil olmak üzere solo albümler yayımladı.

        Fin şair Maire Saaritsa ile evlio olan Hansard'ın üç yaşında Christy adında bir oğlu var.

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        #Glen Hansard
        #motosiklet
        #Kaza
        #ölüm
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