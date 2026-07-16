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        Haberler Dünyadan Oyuncu Julia Garner ve müzisyen Mark Foster ayrıldı

        Oyuncu Julia Garner ve müzisyen Mark Foster ayrıldı

        Oyuncu Julia Garner ve müzisyen Mark Foster, altı yılı aşkın süren evliliklerini bitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        Ayrıldılar

        Amerikalı oyuncu Julia Garner ve müzisyen Mark Foster ayrıldı. 32 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu ile 42 yaşındaki Foster the People grubunun solisti, altı yılı aşkın süren evliliklerini bitirdi.

        Garner'ın, geçtiğimiz günlerde hem Paris'te hem de Los Angeles'ta alyans takmadan görülmesiyle ayrılık söylentileri ortaya çıkmıştı. Çifte yakın kaynaklar, ikilinin ayrıldığını doğruladı.

        'Ozark' dizisi yıldızı Garner ve Grammy adayı müzisyen Foster, 2013'te Sundance Film Festivali'nde tanıştı, yıllar sonra ilişkiye başladı. Garner, 2020'de The Hollywood Reporter'a verdiği bir röportajda, Foster'ın Instagram'daki birçok gönderisini beğenmeye başladığını, bu yüzden onu geri takip etmeye karar verdiğini ve o sırada Foster'ın kendisine mesaj attığını söylemişti. Çift, Nisan 2019'da Montana'da tatildeyken nişanlandı ve Aralık 2019'da da evlendi.

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        İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, birlikte sadece birkaç etkinliğe katıldı. Çift, ayrılmalarıyla ilgili henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.

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        #Mark Foster
        #Julia Garner
        #Ayrılık
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