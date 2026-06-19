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        Haberler Magazin Ozan Tufan'ın aile tatili

        Ozan Tufan'ın aile tatili

        Milli futbolcu Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ve oğulları Aren Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Bodrum'da aile tatili

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan eşi Rojin Tufan ve oğulları Aren ile geçtiğimiz gün Bodrum Ortakent'te bulunan bir plajda objektiflere yansıdı.

        Milli futbolcu, oğlu Aren ile Bodrum'un serin sularında keyifli anlar yaşadı.

        Denizin tadını çıkaran baba-oğulun eğlenceli dakikaları kameralara böyle yansıdı.

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        Rojin Tufan ise denize girmeyi tercih etmeyip, şezlongta arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi

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