Ozan Tufan'ın aile tatili
Milli futbolcu Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ve oğulları Aren Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:08 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan eşi Rojin Tufan ve oğulları Aren ile geçtiğimiz gün Bodrum Ortakent'te bulunan bir plajda objektiflere yansıdı.
Milli futbolcu, oğlu Aren ile Bodrum'un serin sularında keyifli anlar yaşadı.
Denizin tadını çıkaran baba-oğulun eğlenceli dakikaları kameralara böyle yansıdı.
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Rojin Tufan ise denize girmeyi tercih etmeyip, şezlongta arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi
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