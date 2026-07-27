Robert De Niro ve Angelina Jolie'nin de aralarında bulunduğu ünlülerin kişisel verilerinin internete sızdırıldığı konuşuluyor.

İddialara göre, çok sayıda tanınmış kişinin telefon numaraları ve özel e-posta adresleri de dahil olmak üzere özel bilgileri, internette herkese açık hale getirildi. Siber güvenlik uzmanı Jeremiah Fowler, söz konusu sızıntıyı "Şimdiye kadar gördüğüm en büyük sızıntı" diye nitelendirdi.

Fowler, sızıntının De Niro tarafından başlatılan New York'taki Tribeca Film Festivali'nden kaynaklandığını söyledi.

Sızıntının, festivalle ilgili üç açıkta kalan veri tabanındaki insan hatasından kaynaklandığı bildirildi.

The Sun gazetesine konuşan Fowler, "Kayıtlarda, kötü amaçlı yazılımlarla hedef alınabilecek çok sayıda tanınmış isim vardı. İsimler, telefon numaraları ve e-posta adresleri mevcuttu" dedi.

Bilgilerinin sızdırıldığı bildirilen diğer isimler arasında Martin Scorsese, George Lucas, Neil Patrick Harris, Rami Malek, Sharon Stone, Michael Douglas ve İngiliz film yapımcısı Danny Boyle yer alıyor.

Siber güvenlik uzmanı, ihlalin keşfedilmesinden kısa bir süre sonra festival yetkilileriyle iletişime geçti ve veri tabanı kamu erişimine kapatıldı. Uzman, daha sonra bir hukuk yetkilisinden, bu konuyu aktif olarak araştırdıklarını belirten bir e-posta aldığını belirtti.

Fowler, "Çok hızlı tepki verdiler, bu yüzden ne olduğunu ve orada olmaması gerektiğini bildikleri açıktı" ifadesini kullandı.