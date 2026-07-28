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        Haberler Dünyadan Tom Holland: Geçmişte bazı filmlerim çok kötüydü

        Tom Holland: Geçmişte bazı filmlerim çok kötüydü

        'The Odyssey' filmi yıldızı Tom Holland, geçmişte gurur duymadığı filmleri olduğunu söyledi. Hollywood yıldızı, "Daha önce de insanların 'Bu filmi neden izlemelisin?' dediği deneyimlerim oldu ve içten içe 'İzlememelisin, çünkü berbat bir film' diye düşündüm" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        "Bazı filmlerim çok kötüydü"

        Şu sıra 'The Odyssey' filmiyle beyazperdede seyirci karşısına çıkan Tom Holland, geçmişte çektiği filmler hakkında konuştu. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçmişteki bazı filmlerinin kötü olduğunu düşündüğünü belirtti.

        Şu sıralar 'The Odyssey' filmi için tanıtım etkinliklerine katılan Holland, podcast konuğu olduğu programda, gurur duyduğu filmler için basın toplantısı yapmanın, gurur duymadığı filmler için yapmaya kıyasla çok daha kolay olduğunu söyledi.

        “Bundan gerçekten keyif alıyorum. Gurur duyduğunuz filmlerin basın toplantılarını yaparken işler çok kolay oluyor” diyen sanatçı, “Çünkü size insanların neden bu filmi izlemesi gerektiği sorulduğunda kimseye yalan söylemiyorsunuz. Gerçekten de insanların gidip izlemesi gerektiğini hissediyorsunuz. Daha önce de insanların 'Bu filmi neden izlemelisin?' dediği deneyimlerim oldu ve içten içe 'İzlememelisin, çünkü berbat bir film' diye düşündüm" ifadesini kullandı.

        Christopher Nolan'ın yönetmenliğindeki 'The Odyssey' filmi ile merakla beklenen yeni 'Örümcek Adam' filmi 'Brand New Day'in tanıtımını yapan Holland, bu yazın "bir nevi zafer turu" gibi geçtiğini ve "gerçekten keyif aldığını" söyledi.

        Holland, "Her iki filmle de son derece gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

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        #Tom Holland
        #sinema
        #The Odyssey
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