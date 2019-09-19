Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere." cümlesiyle özel bir yayın evinin test kitabına girdiği için sosyal medyada tartışma konusu olan Mahmut Tuncer'den açıklama geldi.

"PAYLAŞIMLARI OKUDUM"

Tuncer yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tam 40 yılını sanat insanı olma mücadelesiyle geçirmiş bir Anadolu insanıyım. 40 yıllık mücadelemde bu derece maksadını aşan bir itham altında olmamıştım. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımları okudum. Bir mizah içeriğinden sözüm ona “eğitim eleştirisi” çıkarma çabasının aslında ideolojik bir tartışma üretme girişimi olduğu çok açık. Bu anlamsız eleştiriyi köpürtenlerin orada batılı bir sanatçı görselerdi bundan memnun olacaklarından da hiç şüphem yok. Ben bu sosyal medya lincinin faillerini Anadolu kültürünü ötekileştiren, kendi değerlerini küçümseyenler olarak değerlendiriyorum.

"O SAYFADAKİ MİZAHA BİRAZ OLSUN KATKI SAĞLADIYSAM DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLURUM"

Hiçbir şekilde haberim veya onayım olmadan yer aldığım o sayfadaki mizaha biraz olsun tebessüm eden, zihni rahatlayan bir öğrenci evladımız varsa bu bir güzelliktir. Bu güzelliğin ortaya çıkmasında biraz olsun katkı sağladıysam dünyanın en mutlu insanı olurum. Asıl komik olan orada ifade ettiğim “mantık” espirisi değil, o espiri üzerinden eğitim eleştirisi üreten “aydınların” var olduğu gerçeğidir."