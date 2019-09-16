Ortaöğretim öğrencilerine hazırlanan bir eğitim kitabında Mahmut Tuncer'in yer alması, eleştirilerin odağı oldu.

Mantık ders kitabında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in fotoğrafı ve “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere” açıklaması, sert tepkilere yol açtı. Kitabın MEB'in müfredatında olmayan bir kitap olduğu, Günay yayınlarından çıkan bir eğitim kitabı olduğu kaydedildi.

— Selçuk R. Şirin (@SelcukRSirin) September 16, 2019

Konuyla ilgili Eğitimci Selçuk Şirin, "Mantıksızlık! Bir ders kitabının kendi öğrettiği konuyu popüler bir figüre değersizleştirdiğini ilk defa görüyorum. Özensizlik..." yorumunda bulundu.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem ise, "Çocukların eğitim kitabında böyle saçma sapan şey olmaz gerçek değildir zaytungtur dedim ama maalesef gerçekmiş" dedi.

Günay Yayınları'nda yazar olan Adem Uysal ise sosyal medya hesabı üzerinden Erdem'e şu yanıtı verdi: "Hocam, kitabın yazarı ilk bölümün kapağında böyle bir mizaha yer vermiş. Zaten diğer bölümlere bakarsanız başarı ve azim ilişkisine dair önemli sözlere yer vermiş. Kitabın tamamını incelerseniz küçümseyici tutumun gereksiz ve acele bir refleks olduğunu siz de görürsünüz."

— Adem Uysal (@ben_adem_uysal) September 16, 2019