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HaberlerMagazinMahmut Tuncer'den son dakika korkutan haber! Mahmut Tuncer'in sağlık durumu nasıl? Magazin haberleri
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Mahmut Tuncer'den korkutan haber! Mahmut Tuncer'in sağlık durumu nasıl? Son dakika magazin haberleri

Mahmut Tuncer, dün gece yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer sevenlerini korkuttu. Peki Mahmut Tuncer'in sağlık durumu nasıl? İşte Mahmut Tuncer ile ilgili son dakika haberleri...

Mahmut Tuncer'den son dakika korkutan haber! Mahmut Tuncer'in sağlık durumu nasıl? Magazin haberleri

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'den son dakika korkutan haber geldi. Mahmut Tuncer, önceki akşam omuz ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer, gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

MAHMUT TUNCER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

tv100'ün haberine göre; Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti. Tuncer, "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

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