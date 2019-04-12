31 Mart İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin, Maltepe'de 1080 sandığın yeniden sayılması YSK tarafından onaylanmıştı. Maltepe'de oy sayım işlemi devam ediyor. Oy sayımının Pazar günü sona ermesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tartışma devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusunu ele almıştı. YSK, Büyükçekmece ile İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar vermişti. Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti, İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmayla hazırlanıyor.

BİNALİ YILDIRIM’DAN MESAJ

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım suskunluğunu bozdu. Yıldırım Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta” dedi.

— Binali Yıldırım (@BY) April 11, 2019

İMAMOĞLU: HALK MAZBATAYI VERMİŞ

Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi ile birlikte ilçe sakinleriyle bir araya gelen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

“350 bin Büyükçekmeceliyi rencide ediyorsunuz. Büyükçekmecelilerin 25 yıllık başkanı ile kurduğu bağa zarar vermeye çalışıyorsunuz, ama veremezsiniz. Halkın oy verip seçtiği belediye başkanının elinden başkanlığını almaya kimsenin gücü yetmez. YSK, bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor. İstanbul'un seçimini kağıt üzerinde bitirmeye çalıştılar. Ama biz buna müsaade etmedik. Bana diyorlar ki mazbatayı ne zaman alıyoruz. Bu halk mazbatayı vermiş. YSK bu ülkenin demokrasi tarihinin belki de en önemli kararlarından birini verecek.”

MALTEPE’DE SAYIM SÜRÜYOR

Maltepe'de oy sayım işlemi sürüyor. Maltepe'de 1080 sandığın yeniden sayılması YSK tarafından onaylanmıştı. Maltepe'de oy sayım işlemi devam ediyor. Sayım işleminin Pazar akşamına kadar tamamlanması bekleniyor.

SAYIMDAN SONRA NE OLACAK

Maltepe’deki sayım işleminin tamamlanmasının ardından, YSK “İl Birleştirme Tutanağı” düzenlenecek ve yarışı önde bitiren isim mazbatasını verecek. Ancak bu durumda AK Parti tüm İstanbul’da seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü başvurusunu YSK’ya yapabilecek. Tutanağın düzenlenmesinin ardından 7 gün içerisinde bu başvuru gerçekleştirilecek. YSK bu başvurunun yapılmasının ardından her iki başvuruyu da birlikte ele alıp İstanbul’da seçimin kaderini belirleyecek nihai kararını verecek.