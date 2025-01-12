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        Haberler Magazin Mame Thiam, Ferdi Tayfur'u 'Hatıran Yeter' ile andı - Magazin haberleri

        Mame Thiam, Ferdi Tayfur'u 'Hatıran Yeter' ile andı

        Eyüpspor'da forma giyen Senegalli futbolcu Mame Thiam, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:27
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        Mame Thiam'dan 'Hatıran Yeter' performansı
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        Eyüpspor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' adlı şarkısını seslendirdi.

        Thiam, o anları "Hatıran yeter Ferdi Baba" notu ile yayımladı.

        Kısa sürede yoğun ilgi gören videoya bazı sosyal medya kullanıcıları; "Mükemmel performans baba", "Ülkemize gelen topçular bile acı çekiyor" ve "Helal baba Thiam" şeklinde yorumda bulundu.

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        #Mame Thiam
        #ferdi tayfur
        #hatıran yeter
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