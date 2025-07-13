ABD: Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'i, Güney Çin Denizi üzerindeki iddialarıyla komşu ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmek ve Hint-Pasifik'teki barış ve istikrarı baltalamakla suçladı.

Rubio, Bakanlığın sitesinden yaptığı açıklamada, Çin'in, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında kurulan bir Tahkim Mahkemesinin 2016'da Güney Çin Denizi konusunda verdiği kararı görmezden gelerek hukuka aykırı iddialarını ileri sürmeye ve komşularına karşı giderek daha agresif eylemlerde bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Rubio, "Pekin'in geniş kapsamlı iddiaları, Vietnam, Filipinler, Malezya, Brunei ve Endonezya'nın egemenlik haklarını ve yargı yetkilerini doğrudan ihlal etmekte ve Hint-Pasifik'teki barışı, istikrarı ve refahı baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

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Tahkim Mahkemesinin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki geniş kapsamlı deniz iddialarının uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmadığına oy birliğiyle karar verdiğine işaret eden Rubio, Çin için yasal olarak bağlayıcı olan bu kararın, önemli bir dönüm noktası ve Güney Çin Denizi'ndeki taraflar arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi için faydalı bir temel olduğunu belirtti.

Rubio, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i desteklediğini vurgulayarak, Çin'e, 2016'daki tahkim kararına uyması ve tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarından vazgeçmesi çağrısı yaptı.