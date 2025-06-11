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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı transfer etti! - Futbol Haberleri

        Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı transfer etti!

        Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:28 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:28
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        Tijjani Reijnders, Manchester City'de!
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        İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı.

        İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Reijnders, dünyanın en büyük takımlarından birine geldiğini belirterek "Manchester City en iyi teknik direktöre, dünya standartlarında oyunculara ve olağanüstü tesislere sahip. Pep Guardiola yönetiminde çok sayıda şampiyonluk kazandı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla başarıyla bunu sürdürmeye yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        AZ Alkmaar'dan 2023'te Milan'a transfer olan orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde çıktığı 104 resmi maçta 19 gol attı.

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