Manchester United: 5 - Lyon: 4 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United sahasında Lyon'u ağırladı. Mücadelenin 90 dakikası 2-2 eşitlikle sona ererken, uzatmalar sonucu ev sahibi ekip 5-4 maçı kazandı.

Kırmızı Şeytanlar 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1'de Diogo Dalot'la skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Konuk takım 71'de Corentin Tolisso ve 78. dakikada ise Nicolas Tagliafico ile geri döndü ve maçın ilk 90 dakikası 2-2 eşitlikle sonuçlandı.