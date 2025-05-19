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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'dan transfer hamlesi: Matheus Cunha - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan transfer hamlesi: Matheus Cunha

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, hücum bölgesini güçlendirmek isterken; Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:13
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        Man. United'dan transfer hamlesi!
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        İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezonu geride bırakan Manchester United, yeni sezonun transferleri için geri sayıma geçti.

        İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha ile anlaşma sağladı.

        Cunha'nın Premier Lig'den başka talipleri olmasına rağmen Manchester United'a evet dediği ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

        Manchester United'ın 25 yaşındaki futbolcuyu sözleşmesinde yer alan 62.5 milyon sterlin'lik (74 milyon euro) serbest kalma maddesini ödeyip kadrosuna katması bekleniyor.

        Wolverhampton'da bu sezon 34 maçta süre bulan Brezilyalı Cunha, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

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