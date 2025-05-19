Manchester United'dan transfer hamlesi: Matheus Cunha

İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezonu geride bırakan Manchester United, yeni sezonun transferleri için geri sayıma geçti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha ile anlaşma sağladı.

Cunha'nın Premier Lig'den başka talipleri olmasına rağmen Manchester United'a evet dediği ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Manchester United'ın 25 yaşındaki futbolcuyu sözleşmesinde yer alan 62.5 milyon sterlin'lik (74 milyon euro) serbest kalma maddesini ödeyip kadrosuna katması bekleniyor.

Wolverhampton'da bu sezon 34 maçta süre bulan Brezilyalı Cunha, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.