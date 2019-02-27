Mart ayında yoğun bir konser maratonuna başlayacak olan ekip, ilk konserini 1 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirecek ve 14 konserlik turne 30 Mart'ta yine İstanbul'da sona erecek.

Bursa, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kıbrıs ve İstanbul'da hayranları ile buluşacak olan Manga, şehir şehir gezerek sevilen şarkılarını hayranları için söyleyecek.

Manga'nın Mart turnesinin tarihleri ise şu şekilde;

1 Mart: İstanbul Beyoğlu Sanat Performance

2 Mart: İstanbul Kartal Beyrut Performans

3 Mart: Bursa Osmangazi Belediyesi

9 Mart: Eskişehir If Performance Hall

10 Mart: Ankara Zafer Koleji (-18)

15 Mart: Kocaeli Hayal Kahvesi

16 Mart: İzmir Alsancak Garı

17 Mart: Balıkesir Avlu Kültür Merkezi (-18)

20 Mart: Sivas Qubbe Palas (-18)

21 Mart: Malatya Altınyunus (-18)

22 Mart: Diyarbakır Hayal Kahvesi

23 Mart: Gaziantep Benim Koleji (-18)

29 Mart: Kıbrıs Gazimagusa Thrones Performans

30 Mart: İstanbul Kadıköy Dorock XL