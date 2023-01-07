Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR, yol kenarında bekleyen otomobile çarptı; abla- kardeş öldü, 1 ağır yaralı

DHA

TIR, yol kenarında bekleyen otomobile çarptı; abla- kardeş öldü, 1 ağır yaralı


Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobile TIR'ın çarptığı kazada Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça yaşamını yitirdi, eşi Sevil Gülmez ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında AlaşehirSalihli karayolu Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Salihli yönüne doğru ilerleyen A.K. (41) yönetimindeki 16 AH 812 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bulunan 45 K 0627 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklenerek hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekibi çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise otomobildeki Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitiren Şerafettin Gülmez'in eşi Sevil Gülmez´in ise ağır yaralandığı tespit edildi. Sevil Gülmez, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yara almadığı belirlenen TIR sürücüsü A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2023-01-07 23:48:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MANİSA?DA TIR OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA?DA TIR OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1 ...
GÜNCELLEME - Manisa'da tırın arkadan çarptığı otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Manisa'da tırın arkadan çarptığı ...
Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ...
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA DÜŞTÜKLERİ SONDAJ KUYUSUNDA HAYATINI KAYBEDEN BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA DÜŞTÜKLERİ SONDAJ ...
Manisa'da düştükleri sondaj kuyusunda hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi
YEREL HABERLER Manisa'da düştükleri sondaj kuyusunda hayatını ...
(Görüntülü)MARMARA GÖLÜ&#039;NDE ORGANİK TARIM SONRASI AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ HEDEFİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MARMARA GÖLÜ'NDE ORGANİK TARIM ...
Manisa'da kuyuda ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Manisa'da kuyuda ölen baba ve oğlu son yolculuğuna ...
Marmara Gölü'nde organik tarım sonrası ayçiçeği üretimi hedefi
YEREL HABERLER Marmara Gölü'nde organik tarım sonrası ayçiçeği ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
"Tarım Cebimde" uygulamasını kullanan Manisalı çiftçiler memnun
YEREL HABERLER "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanan Manisalı ...
Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 ...
Kuruyan Marmara Gölü'nün 35 bin dekarlık bölümünde tarım başladı
YEREL HABERLER Kuruyan Marmara Gölü'nün 35 bin dekarlık bölümünde ...
Somaspor, Başakşehir'den Güney'i aldı
YEREL HABERLER Somaspor, Başakşehir'den Güney'i aldı
Manisa FK hazırlık maçında moral buldu
YEREL HABERLER Manisa FK hazırlık maçında moral buldu
Turgutlu'da iki firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da iki firari hükümlü yakalandı
Manisa'da 546 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 546 uyuşturucu hap ele geçirildi
Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor: 79-80
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor: 79-80
2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış (2)
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Manisa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış / FOTO İPTALİ
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.