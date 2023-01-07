Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobile TIR'ın çarptığı kazada Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça yaşamını yitirdi, eşi Sevil Gülmez ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında AlaşehirSalihli karayolu Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Salihli yönüne doğru ilerleyen A.K. (41) yönetimindeki 16 AH 812 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bulunan 45 K 0627 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklenerek hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekibi çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise otomobildeki Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitiren Şerafettin Gülmez'in eşi Sevil Gülmez´in ise ağır yaralandığı tespit edildi. Sevil Gülmez, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yara almadığı belirlenen TIR sürücüsü A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-01-07 23:48:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.