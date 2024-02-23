Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz (3) CHP'LİADAY İLE SELAMLAŞTI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası, kahvehanede oturup, halkla sohbet etti, çay içti. Cuma namazından çıkan CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ise Yılmaz'ın yanına giderek kendini tanıtıp, "Manisa'ya hoş geldiniz" dedi. Yılmaz da "Hoş bulduk. Demokratik bir ortamda seçimler olsun. Başarılar diliyorum" cevabını verdi. Yılmaz daha sonra Manisa Valiliği önündeki Cumhur İttifakı seçim standına ziyarette bulundu, ardından Manisa Valiliği'ne gitti. Manisa protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı. Vali Enver Ünlü'yü ziyaret eden Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:53 facebook

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