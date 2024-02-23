Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz (3)

        CHP'LİADAY İLE SELAMLAŞTI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası, kahvehanede oturup, halkla sohbet etti, çay içti. Cuma namazından çıkan CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ise Yılmaz'ın yanına giderek kendini tanıtıp, "Manisa'ya hoş geldiniz" dedi. Yılmaz da "Hoş bulduk. Demokratik bir ortamda seçimler olsun. Başarılar diliyorum" cevabını verdi. Yılmaz daha sonra Manisa Valiliği önündeki Cumhur İttifakı seçim standına ziyarette bulundu, ardından Manisa Valiliği'ne gitti. Manisa protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı. Vali Enver Ünlü'yü ziyaret eden Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'LİADAY İLE SELAMLAŞTI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası, kahvehanede oturup, halkla sohbet etti, çay içti. Cuma namazından çıkan CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ise Yılmaz'ın yanına giderek kendini tanıtıp, "Manisa'ya hoş geldiniz" dedi. Yılmaz da "Hoş bulduk. Demokratik bir ortamda seçimler olsun. Başarılar diliyorum" cevabını verdi. Yılmaz daha sonra Manisa Valiliği önündeki Cumhur İttifakı seçim standına ziyarette bulundu, ardından Manisa Valiliği'ne gitti. Manisa protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı. Vali Enver Ünlü'yü ziyaret eden Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa'da "Hemşehri Buluşmaları"na katıldı...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa'da "Hemşehri Buluşmaları"na katıldı...
        Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdü...
        Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdü...
        Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdü...
        Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdü...
        Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa'da iş dünyası temsilcileriyle buluş...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa'da iş dünyası temsilcileriyle buluş...
        Manisa'da bir evde 180 parça tarihi eser ele geçirildi
        Manisa'da bir evde 180 parça tarihi eser ele geçirildi